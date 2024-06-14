Ίλιον: Εμπρηστική επίθεση σε ενεχυροδανειστήριο

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 03:10 τα ξημερώματα σε ενεχυροδανειστήριο στο Ίλιον.

Άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτική ύλη στην είσοδο του ενεχυροδανειστηρίου που βρίσκεται επί της οδού Μενελάου, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος και κρατήρας 15 έως 20 εκατοστά.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

