Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η άφιξη του Ολυμπιακού στο Βερολίνο - Δείτε βίντεο

Ο Ολυμπιακός έφτασε στο Βερολίνο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε για τον κόσμο των Πειραιωτών

Ολυμπιακός

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στο Βερολίνο για το Final Four! Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην Euroleague και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον κόσμο της ομάδας οι οποίοι πήγαν εκεί για να τους στηρίξουν.

«Απ’ ό,τι άκουσα θα έχουμε τους περισσότερους οπαδούς στο γήπεδο, όπως στο Κάουνας και το Βελιγράδι. Νιώθουμε την ένθερμη υποστήριξή τους, είμαι ευγνώμον προσωπικά, όπως και ολόκληρο το κλαμπ. Ας παίξουμε… μαζί την Παρασκευή».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark