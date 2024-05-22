Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στο Βερολίνο για το Final Four! Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην Euroleague και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον κόσμο της ομάδας οι οποίοι πήγαν εκεί για να τους στηρίξουν.



«Απ’ ό,τι άκουσα θα έχουμε τους περισσότερους οπαδούς στο γήπεδο, όπως στο Κάουνας και το Βελιγράδι. Νιώθουμε την ένθερμη υποστήριξή τους, είμαι ευγνώμον προσωπικά, όπως και ολόκληρο το κλαμπ. Ας παίξουμε… μαζί την Παρασκευή».

