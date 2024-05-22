Λογαριασμός
Τον είδε να μιλά με γυναίκα δημοσιογράφο και... μπήκε ανάμεσα στη συνέντευξη - Η «ζηλιάρα» σύντροφος του Καλιφιόρι - Δείτε βίντεο

Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι έκανε δηλώσεις μετά το ματς με τη Γιουβέντους σε γυναίκα δημοσιογράφο και ξαφνικά… έσκασε μύτη η κοπέλα του στόπερ της Μπολόνια

Καλιφιόρι και σύντροφος

Μια φοβερή στιγμή διαδραματίστηκε λίγο μετά το φινάλε του αγώνα της Μπολόνια με τη Γιουβέντους στο «Νταλ Άρα».

Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι έκανε δηλώσεις σε γυναίκα δημοσιογράφο του «DAZN», όντας ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο εντυπωσιακό 3-3 αφού σκόραρε δύο γκολ. Ωστόσο, ξαφνικά… έσκασε μύτη η κοπέλα του στόπερ της Μπολόνια και μπήκε στο πλάνο.

Αφού αρχικά αγκάλιασε και φίλησε το αγόρι της, στη συνέχεια στάθηκε δίπλα του στις δηλώσεις και… κάρφωσε με ορισμένα βλέμματα τη ρεπόρτερ, με το βίντεο να γίνεται viral στα ιταλικά και όχι μόνο Μέσα.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ιταλία ποδόσφαιρο
