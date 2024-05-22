Μια φοβερή στιγμή διαδραματίστηκε λίγο μετά το φινάλε του αγώνα της Μπολόνια με τη Γιουβέντους στο «Νταλ Άρα».

Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι έκανε δηλώσεις σε γυναίκα δημοσιογράφο του «DAZN», όντας ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο εντυπωσιακό 3-3 αφού σκόραρε δύο γκολ. Ωστόσο, ξαφνικά… έσκασε μύτη η κοπέλα του στόπερ της Μπολόνια και μπήκε στο πλάνο.

Αφού αρχικά αγκάλιασε και φίλησε το αγόρι της, στη συνέχεια στάθηκε δίπλα του στις δηλώσεις και… κάρφωσε με ορισμένα βλέμματα τη ρεπόρτερ, με το βίντεο να γίνεται viral στα ιταλικά και όχι μόνο Μέσα.

Δείτε το βίντεο:

Riccardo Calafiori’s girlfriend took centre-stage during the Bologna defender’s post-match interview following their 3-3 draw with Juventus last night.



pic.twitter.com/qAnJLaEKv9 — HLTCO (@HLTCO) May 21, 2024

