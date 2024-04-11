Ολυμπιακός με ψυχή πρωταθλητή, άλωσε το Μετς και πήρε προβάδισμα τίτλου! Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν ετοιμοπόλεμοι στον πρώτο τελικό με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Στερν και Κουμεντάκη, επικράτησαν 3-0 σετ, «σβήνοντας» το πλεονέκτημα του «τριφυλλιού» και πήραν το πάνω χέρι για το πρωτάθλημα!



To ματς

Με τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυνατά στο ματς και να φτάνει γρήγορα στο +4 (4-8) ξεκίνησε το ντέρμπι στο Μετς. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα και με δυο άσους του Κασαμπαλή, αλλά και δύσκολους πόντους του Ερνάντες και του Ράνγκελ βρήκε τον δρόμο για την ισοφάριση (9-9).Ο άσος του Κόβαρ έβαλε την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μπροστά στο σκορ με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο χωρίς κάποιο σερί. Ο Ολυμπιακός όμως βρήκε τον δρόμο να πάρει σημαντικό προβάδισμα, με τις πολύ καλές υποδοχές, αλλά και τις λάθος αποφάσεις των γηπεδούχων στην επίθεση. Το μπλοκ του Γκουσταβάο στον Κόβαρ έφερε ξανά μπροστά τους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι έφτασαν στο +2 (16-18) μέχρι που ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο με το μπλοκ του Ράνγκελ. Οι παίκτες του Ντάνιελ Καστελάνι αποδείχθηκαν ψύχραιμοι στην «πράσινη» αντεπίθεση και ευτύχισαν να πάρουν το πρώτο σετ με 25-23 χάρη στο μπλοκ άουτ που πήρε ο Τζούριτς.Παρόμοιο το ξεκίνημα του δεύτερου σετ με τον Παναθηναϊκό να παίρνει δυο φορές το προβάδισμα με τον Βουλκίδη και τον Ερνάντες για το 2-1. Ο Ολυμπιακός ωστόσο αντέδρασε και έφτασε στο +2 με εντυπωσιακό σερί 4-0 το οποίο ανάγκασε τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ. Αυτό βοήθησε τους «πράσινους» οι οποίοι με Ερνάντες και Κασαμπαλή έφεραν το ματς στο -1 ( 7-8) κάτι το οποίο ωστόσο αφύπνισε τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» καάφεραν να εκμεταλλευτούν την αδράνεια του Παναθηναϊκού να πάρει τις κόντρα μπάλες και προηγήθηκε εκ νέου με σημαντική διαφορά τριών πόντων (12-15). Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ωστόσο αντίδραση και χτυπώντας τον Ιντάλγκο στο σερβίς και πήρε για πρώτη φορά μετά το 2-1 το προβάδισμα με πρωταγωνιστή τον Κασαμπαλή και τις επιθέσεις του Ερνάντες για το 19-18.Η αναμέτρηση μετατράπηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί προβάδισμα και να παίρνει το set ball με τρομερό πόντο του Ερνάντες για το 24-22. Όμως ο Στερν με ένα εξαιρετικό χτύπημα στην πίσω ζώνη και ο Κουμεντάκης με κερδίσμενο μπλοκ άουτ έφερε το ματς εκ νέου στα ίσα οδηγώντας το σετ σε παράταση.Το σετ κατέληξε στον Ολυμπιακό παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει το 1-1, αλλά ένας εκπληκτικός άσος του Ιντάλγκο και το επιβλητικό καρφί του Κουμεντάκη σε διπλό μπλοκ ήταν εκείνα που διαμόρφωσαν το 30-32 για το 2-0 των «ερυθρόλευκων».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.