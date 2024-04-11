Στα... μαλακά έπεσε η Φενέρμπαχτσε για την απόφασή της να αποχωρήσει από τον τελικό του Super Cup Τουρκίας, ένα λεπτό μετά τη σέντρα του αγώνα με αντίπαλο τη Γαλατάσαραϊ.

Σήμερα, η τουρκική ομοσπονδία ανακοίνωσε τις ποινές που θα επιβληθούν στη Φενέρ για την κίνησή της αυτή. Και όπως φαίνεται, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League την γλύτωσε... φθηνά!

Και αυτό διότι, αφενός το παιχνίδι κατοχυρώθηκε υπέρ της Γαλατά με σκορ 3-0, πράγμα λογικό, αφετέρου, η Φενέρ καλείται να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο ύψους μόλις 115 χιλιάδων ευρώ (4 εκατ. τουρκικών λιρών)!

