Φθηνά τη γλύτωσε η Φενέρ την αποχώρησή της από τον τελικό του Super Cup Τουρκίας

Με πρόστιμο μόλις... 115 χιλιάδων ευρώ την πλήρωσε η Φενέρμπαχτσε για την αποχώρησή της από τον τελικό του Super Cup

Φενέρ

Στα... μαλακά έπεσε η Φενέρμπαχτσε για την απόφασή της να αποχωρήσει από τον τελικό του Super Cup Τουρκίας, ένα λεπτό μετά τη σέντρα του αγώνα με αντίπαλο τη Γαλατάσαραϊ.

Σήμερα, η τουρκική ομοσπονδία ανακοίνωσε τις ποινές που θα επιβληθούν στη Φενέρ για την κίνησή της αυτή. Και όπως φαίνεται, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League την γλύτωσε... φθηνά!

Και αυτό διότι, αφενός το παιχνίδι κατοχυρώθηκε υπέρ της Γαλατά με σκορ 3-0, πράγμα λογικό, αφετέρου, η Φενέρ καλείται να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο ύψους μόλις 115 χιλιάδων ευρώ (4 εκατ. τουρκικών λιρών)!

Πηγή: sport-fm.gr

