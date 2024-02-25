Στο… μυαλό των κόουτς:



Με διάταξη 3-5-2 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Κάτω από τα δοκάρια ο Τσάβες, με τριάδα στις θέσεις των στόπερ τους Μαλή, Μλάντεν και Στάγιτς. Στα δύο άκρα σε ρόλο μπακ-χαφ οι Λιάβας (δεξιά) και Τορεχόν (αριστερά), με τους Χουάνπι, Τσιγγάρα και Χατζηθεοδωρίδη στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης κινούνταν οι Σενγκέλια και Ζοάο Πέδρο.



Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, είχε πολλές απουσίες να διαχειριστεί και η ενδεκάδα του είχε αλλαγές σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Με διάταξη 4-2-3-1 ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς ήταν στην εστία, με τους Κεντζιόρα και Κουλιεράκη στα στόπερ, ενώ στην αριστερή πλευρά της άμυνας ήταν ο Ράφα Σοάρες και στη δεξιά ο Σάστρε. Δίδυμο στα χαφ οι Μεϊτέ-Μάρκος Αντόνιο, στο δεξί φτερό κινούταν ο Ντεσπόντοφ, ενώ στο αριστερό ο Κωνσταντέλιας. Σε ρόλο επιτελικού μέσου ήταν ο Μουργκ και μοναδικός προωθημένος ο Τζίμας.



Το ματς:



Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να περιμένει ο Γιάννης Πετράκης για τον Παναιτωλικό. Αρχικά, οι γηπεδούχοι στο 3’ είχαν την πρώτη καλή στιγμή, όταν οι Χατζηθεοδωρίδης και Ζοάο Πέδρο συνεργάστηκαν, ο Έλληνας μέσος έγινε αποδέκτης της μπάλας από πλεονεκτική θέση, δοκιμάζοντας το γυριστό, όμως, η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ζίβκοβιτς.

Οι Αγρινιώτες συνέχισαν να είναι ψηλά και στο 5’ άνοιξαν το σκορ με απίθανο γκολ του Χατζηθεοδωρίδη! Ο 26χρονος από μακρινή απόσταση βρήκε χώρο και έκανε υπέροχο σουτ, που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ζίβκοβιτς, με την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ μετά το σοκ των πρώτων λεπτών, πήρε την κατοχή της μπάλα και προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό του. Στο 10’ ο Ράφα Σοάρες έβγαλε γλυκιά σέντρα από τα αριστερά, ο Ντεσπόντοφ έκανε την κεφαλιά, όμως, ο Τσάβες μπλόκαρε σταθερά. Δύο λεπτά αργότερα (12’) και από μία στατική φάση, ο Μουργκ έκανε πολύ ωραίο χτύπημα, με την μπάλα να βρίσκει το δοκάρι του Τσάβες.

Τα «καναρίνια» έκαναν πολλά φάουλ στον ΠΑΟΚ και του έδιναν τη δυνατότητα να απειλεί μέσω στατικών φάσεων (έτσι ήρθε και το δοκάρι), με τον Μουργκ να αναλαμβάνει τις εκτελέσεις στο 19’ και στο 23’, αλλά αυτή τη φορά να μην μπορεί να γίνει απειλητικός.



Οι Θεσσαλονικείς κυκλοφορούσαν την μπάλα, αλλά αδυνατούσαν να βρουν τους διαδρόμους στην περιοχή του Παναιτωλικού, ο οποίος είχε κοντά τις γραμμές του και προσπαθούσε να επιτεθεί στην κόντρα. Στο 35’ ο Σενγκέλια βρήκε χώρο και δοκίμασε από μακρινή απόσταση το πόδι του, με τον Ζίβκοβιτς να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ, στην πρώτη καλή στιγμή των γηπεδούχων μετά το γκολ.

Στο 41’ η κατοχή ήταν στο 79%-21% υπέρ του ΠΑΟΚ, αριθμός που δείχνει εν πολλοίς την εικόνα του πρώτου μέρους, με τον Μεϊτέ να απειλεί με σουτ (41’) και κεφαλιά (42’), ενώ στο 45’ ο Κωνσταντέλιας έκανε τρομερή ενέργεια σε κλειστό χώρο μέσα στην περιοχή, με το σουτ του να βρίσκει το δοκάρι στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

