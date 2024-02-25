Στο μυαλό του κόουτς



Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο παρέταξε την Τσέλσι με σύστημα 4-2-3-1. Λόγω των πολλών απουσιών σε όλες τις γραμμές, οι «μπλε» ξεκίνησαν με τον Πέτροβιτς στο τέρμα και τους Γκουστό, Ντισασί, Κόλγουιλ και Τσίλγουελ. Στις θέσεις των χαφ βρέθηκαν οι Καϊσέδο και Φερνάντες, ενώ στην τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής ξεκίνησαν οι Πάλμερ, Στέρλινγκ και Γκάλαχερ, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Τζάκσον.



Από την άλλη, ο Γιούργκεν Κλοπ είχε και εκείνος να αντιμετωπίσει πολλά και σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, παρατάσοντας της Λίβερπουλ με μπόλικες αλλαγές. Κάτω από την εστία ξεκίνησε ο Κέλεχερ, με τους Μπράντλεϊ, Κονατέ, Φαν Ντάικ και Ρόμπερτσο0ν να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στον άξονα ξεκίνησαν οι ΜακΆλιστερ, Έντο και Χράφενμπερχ, με τους Ντίας και Έλιοτ στις δύο πτέρυγες της επίθεσης, στο πλευρό του Χάκπο που βρέθηκε στην αιχμή του δόρατος.

Το ματς

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του τελικού, με την Τσέλσι να είχε μια… φλύαρη κατοχή της μπάλας, χωρίς ωστόσο να γίνεται απειλητική, με τη Λίβερπουλ από την άλλη να ασκεί πίεση στην κυκλοφορία των τυπικά γηπεδούχων.



Η πρώτη στιγμή του αγώνα άνηκε στους «reds», οι οποίοι απείλησαν στο 9ο λεπτό με την αδύναμη κεφαλιά του Ντίας έπειτα από σέντρα του Ρόμπερτσον. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήρθε η απάντηση των «μπλε» με τον Γκουστό να παίρνει το ριμπάουντ από την απομάκρυνση της αντίπαλης άμυνας, όμως το μονοκόματο σουτ του μπλόκαρε σταθερά ο Κέλεχερ.



Στη συνέχεια, η ομάδα του Γιούγκεν Κλοπ ανέβασε την απόδοσή της, έχοντας ένα «καυτό» εξάλεπτο με δύο φάσεις. Αρχικώς, με το δυνατό μακρινό σουτ του ΜακΆλιστερ στο 14’ να μπλοκάρει ο Πέτροβιτς και εν συνεχεία, δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σέρβος κίπερ των Λονδρέζων να σταματά εντυπωσιακά το σουτ του Ντίαζ από πλεονεκτική θέση, έπειτα από κλέψιμο από την αποτελεσματική πίεση.



Στο 21’, το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο «απάντησε» στις μεγάλες στιγμές του τελικού. Συγκεκριμένα, οι «μπλε» είχαν μια απίθανη διπλή ευκαιρία όταν ο Τζάκσον πάτησε περιοχή από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Πάλμερ, ο οποίος νικήθηκε εξ επαφής από τον Κέλεχερ για να έρθει στη συνέχεια ο Κολομβιανός φορ από πλεονεκτική θέση να κάνει το σουτ και η μπάλα να κοντράρει στα σώματα!



Στο 24’ υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή λόγω του τραυματισμού του Χράφερνμπερχ και την αναγκαστική αλλαγή του. Στο 32’, η Τσέλσι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Στέρλινγκ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Τζάκσον που έκανε το γύρισμα. Το τελευταίο τέταρτο άνηκε στη Λίβερπουλ, η οποία είχε 2-3 καλές στιγμές να ανοίξει το σκορ, με μεγαλύτερη όλων εκείνη του Χάκπο στο 40’, με την κεφαλιά του Ολλανδού φορ από τη μικρή περιοχή έπειτα από σέντρα του Ρόμπερτσον να σταματάει στο αριστερό δοκάρι! Στο 45', το σουτ του Μπράντλεϊ έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ της Τσέλσι κόντραρε στα σώματα.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο 45λεπτο, με τη Λίβερπουλ να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα και να απειλεί στο 47ο λεπτό με το άστοχο σουτ του Έντο μετά από κόρνερ. Στο 56', η Τσέλσι έκανε αισθητή την παρουσία της στην επανάληψη με το μακρινό σουτ του Πάλμερ να περνάει δίπλα από το δοκάρι της Λίβερπουλ, η οποία με τη σειρά της δύο λεπτά αργότερα, «άγγιξε» το γκολ, με το εντυπωσιακό γυριστό σκαστό σουτ του Έλιοτ να βγάζει εντυπωσιακά στη δεξιά του γωνία ο Πέτροβιτς!



Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει ο νεαρός Βρετανός εξτρέμ, το έκανε με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Φαν Ντάικ, ο οποίος με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ρόμπερτσον άνοιξε το σκορ για τους «κόκκινους». Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR, το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του Έντο στην αρχή της φάσης, αφού ο Ιάπωνας φάνηκε να επηρεάζει τη φάση!



Το παιχνίδι συνέχισε να έχει καταιγιστικό ρυθμό, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω και τις δύο ομάδες να ψάχνουν συνεχώς το γκολ που θα τους δώσει προβάδισμα για τον τίτλο. Στο 69', η Τσέλσι έφτασε μια... ανάσα από το γκολ με τον Ντισασί να μπερδεύεται και να βρίσκει από κοντά την μπάλα με το γόνατο έπειτα από γυριστή κεφαλιά του Τζάκσον, επιτρέποντας στον Κέλεχερ να μπλοκάρει. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Χάκπο σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, αφού από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα στην... εξέδρα!



Η μεγαλύτερη φάση των Λονδρέζων όμως στο ματς έμελλε να έρθει στο 76ο λεπτό, όταν μετά από γύρισμα του Πάλμερ από τα δεξιά, ο Γκάλαχερ με ένα δύσκολο πλασέ, έχοντας και πλάτη στο τέρμα, σημάδεψε το αριστερό δοκάρι της Λίβερπουλ και ενώ ο Κέλεχερ ήταν ανήμπορος να αντιδράσει! Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η Τσέλσι βγήκε μπροστά και κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλευόμενη φυσικά και την οπισθοχώρηση της Λίβερπουλ. Ενδεικτικό είναι πως μέχρι το φινάλε, οι τυπικά γηπεδούχοι «άγγιξαν» το γκολ τουλάχιστον σε 3 περιπτώσεις!



Συγκεκριμένα, στο 86' ο Κέλεχερ με απίθανη επέμβαση έβγαλε το ανεπανάληπτο τετ-α-τετ του Γκάλαχερ, ενώ στο 90+2', οι Ενκουκού, τον Πάλμερ και Γκουστό... κατάφεραν με ανεξήγητο τρόπο να αστοχήσουν σε φάση διαρκείας, με την μπάλα να καταλήγει στον κίπερ της Λίβερπουλ και εκείνος να παραχωρεί κόρνερ! Κάπως έτσι, σε ένα ματς που θα μπορούσε να είχε τουλάχιστον 3 γκολ, οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση!

Στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον έλεγχο του ρυθμού, με την ομάδα του Κλοπ να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία των «μπλε». Στο 94', ο Πέτροβιτς έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ την κεφαλιά του Ντανς, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, ο σκαστό σουτ του Έλιοτ από την έξυπνη σέντρα του Ντίας, σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Δευτερόλεπτα μετά, ήταν η σειρά του Κώστα Τσιμίκα να δοκιμάσει την τύχη του, με το σουτ του Έλληνα μπακ να σταματά σε σώματα αντιπάλων.



Στο δεύτερο τέταρτο της παράτασης, ο ρυθμός συνέχισε να είναι στα... κόκκινα, παρά την κόπωση, αλλά και το γεγονός πως στο... πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν και τη διαδικασία των πέναλτι. Παρ' όλα αυτά. στο 111' η Τσέλσι είχε μια καλή στιγμή με τον Μαντουέκε να βγάζει δύσκολα ο Κέλεχερ, με τη Λίβερπουλ να απαντάει στο 114' με το δυνατό σουτ του Τσιμίκα. Ένα λεπτό αργότερα μάλιστα, από σέντρα του Έλληνα άσου, ο Έλληνας έπιασε την κεφαλιά με τον Πέτροβιτς να βγάζει πάνω στην γραμμή (!) και τον Ντανς από κοντά να μην μπορεί να την στείλει στα δίχτυα.

