Λέτο: Ο «θρύλος» του Παναθηναϊκού επιστρέφει σπίτι

Ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην Λεωφόρο για την Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση κόντρα στον ΠΑΟΚ με το Ντραγκόφσκι πρωταγωνιστή.

Ωστόσο οι «πράσινοι» επιστρέφουν στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θέλοντας να πάρουν την νίκη κόντρα στην ομάδα της Κηφισιάς.

Μάλιστα δύο παλιοί γνώριμοι επιστρέφουν, ο άλλος σαν παίχτης και ο άλλος ως βοηθός προπονητή.

