Επιστολή στον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, Τάκη Μαλακατέ, με την οποία ζητούν να μη συναινέσει στην έκδοση άδειας κατεδάφισης της Λεωφόρου, έστειλαν 1081 μέλη του συλλόγου. Σε αυτή εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το πρότζεκτ του νέου γηπέδου.

Αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε Πρόεδρε,



Η επιστολή που λάβατε στις 11 Μαρτίου από 681 μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου κατέληγε με τη φράση: «με την ελπίδα ότι θα επιδείξετε ευθιξία και τη δέουσα σοβαρότητα».

Μέσα από μια σειρά γεγονότων διαπιστώνουμε πλέον με βεβαιότητα ότι δυστυχώς δεν έχετε την πρόθεση να επιδείξετε κανένα από τα δύο στοιχεία. Αντιθέτως, επιδίδεστε στην προσφιλή σας τακτική των «επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων» και της πλήρους διαστρέβλωσης της αλήθειας.

Χωρίς περιστροφές, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι, κατά τη γνώμη μας, πολύ σημαντικά θέματα:

1) Μόλις λίγες ώρες μετά την κατάθεση της επιστολής, η διοίκησή σας σκόπιμα διαστρέβλωσε το αίτημά μας, με προφανή σκοπό να αποφύγει τη δια ζώσης λογοδοσία. Και έλαβε την απόφαση να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου (σε φίλα προσκείμενο και παντελώς ελεγχόμενο περιβάλλον) αντί να αποδεχθεί το απολύτως λογικό αίτημά μας για διαλογική συζήτηση με τα μέλη.



Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε τη μεγάλη διαφορά των δύο διαδικασιών. Άλλο μια ανοικτή συζήτηση και τελείως διαφορετικό μια «ελεγχόμενη» συνέντευξη Τύπου, η οποία θα υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τις επικοινωνιακές σκοπιμότητες της διοίκησης και όχι την ανάδειξη της αλήθειας.



2) Στις 27 Μαρτίου, δηλαδή 16 ημέρες μετά την κατάθεση της επιστολής, έγινε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων σχετικά με τη Διπλή Ανάπλαση. Στη διάρκεια της συνεδρίασης επιβεβαιώθηκαν -και με το παραπάνω- όλες οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει στην πρώτη επιστολή, καθώς παρακολουθήσαμε ένα συνεχές «πινγκ πονγκ» επίρριψης ευθυνών μεταξύ του νυν και του τέως δημάρχου Αθηναίων. Το χειρότερο απ’ όλα υπήρξε η τριπλή, απίστευτη παραδοχή του νυν δημάρχου ότι:



Πρώτον, εντός της έκτασης που προορίζεται για να κατασκευαστεί το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου στον Ελαιώνα, ο δήμος Αθηναίων δεν έχει ακόμα απαλλοτριώσει (άρα δεν κατέχει) 24 στρέμματα - 26 οικόπεδα! Δεύτερον, ο δήμος δεν διαθέτει τα χρήματα για να το κάνει! Τρίτον, ο δήμος προσπαθεί να βρει άκρη ως προς τις απαλλοτριώσεις μέσα από «πέντε μη ενημερωμένες και ελλιπείς» λίστες!



3) Έπειτα από την παραπάνω δημόσια τριπλή παραδοχή του νυν δημάρχου, είναι προφανές ότι η διοίκησή σας πρέπει να μη συναινέσει σε αυτό το χρονικό σημείο με κανέναν τρόπο στην έκδοση άδειας κατεδάφισης της Λεωφόρου. Μια τέτοια εξέλιξη, τη στιγμή που δεν υπάρχει προοπτική άμεσης έναρξης των εργασιών για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά και μόνο την ΑΕΠ Ελαιώνα (δηλαδή τις τράπεζες), που επείγεται για την έκδοση της άδειας κατεδάφισης της Λεωφόρου, προκειμένου να επανεκκινήσουν εργασίες αποπεράτωσης στο λεγόμενο «εμπορικό κέντρο του Βωβού», το οποίο εδώ και χρόνια έχει περιέλθει στην κατοχή της.



4) Οποιαδήποτε τροποποίηση των συμβάσεων θα πρέπει απαραιτήτως να γίνεται με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και όχι με μια «απλή συνεδρίαση» του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. Έγκριση η οποία θα δίδεται μόνο μετά από αναλυτική ενημέρωση προς το Σώμα, όπου η διοίκηση θα εξηγεί με σαφήνεια τους λόγους που δεν τηρήθηκε το «τάδε» σημείο των συμβάσεων και, επίσης, για ποιους λόγους συμφέρει τον Α.Ο. να συναινέσει στην όποια ανάλογη τροποποίηση.



Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση τη διμερή σύμβαση Α.Ο. - Δήμου Αθηναίων (άρθρο 10/ Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης), θα πρέπει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ο δήμος να παραδώσει στον Α.Ο. έτοιμες, ολοκληρωμένες τις αθλητικές εγκαταστάσεις για τα τμήματά του. Είναι ένα θέμα καίριας σημασίας, για το οποίο συνεχίζετε να τηρείτε, σκοπίμως, «σιγήν ιχθύος».



Εν κατακλείδι,



Με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε ότι, ενώ έχουν παρέλθει δύο χρόνια από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δεν κάνετε τίποτα για να τηρηθούν οι συμβάσεις, με αποτέλεσμα αυτές να παραβιάζονται από τα υπόλοιπα μέρη εις βάρος του Α.Ο.

Το εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι δεν νιώθετε την παραμικρή ανάγκη να εξηγήσετε στα μέλη αυτή την αδρανή στάση σας.



Ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας με, επί δεκαετίες, δικό του γήπεδο στο καλύτερο και πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να διασύρεται με τον ρόλο του «απαθούς παρατηρητή» στην υπόθεση κατασκευής του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Ελαιώνα.



Η παράταση αυτής της θλιβερής κατάστασης είναι ύβρις προς την ιστορία του Συλλόγου και προς τη μνήμη όσων δημιούργησαν, μόχθησαν και γιγάντωσαν την Παναθηναϊκή Ιδέα.

Η κοροϊδία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει...



ΥΓ.: Καλούμε όλα τα μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. σε διαρκή επαγρύπνηση και να προβαίνουν σε επιβεβαίωση κατά πόσον είναι ταμειακώς ενήμερα. Γιατί απ’ όσο δείχνουν οι εξελίξεις, η προάσπιση των συμφερόντων του Συλλόγου θα περάσει «στα χέρια» των μελών του.



Tην επιστολή έχουν υπογράψει 1081 μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου.

