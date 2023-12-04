Λογαριασμός
Νικολακόπουλος: «Αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό ο Καρβαλιάλ»

Ο έμπειρος Πορτογάλος προπονητής, που την περσινή σεζόν ήταν στη Θέλτα, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην Μπράγκα, στη Σέφιλντ, στη Σουόνσι και της Μπεσίκτας

Κάρλος Καρβαλιάλ

Με βάσει όλες τις πληροφορίες όλων των τελευταίων ωρών, ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την εκτίμηση ότι ο Κάρλος Καρβαλιάλ άμεσα αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό.

Ο έμπειρος Πορτογάλος προπονητής, που την περσινή σεζόν ήταν στη Θέλτα, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην Μπράγκα, στη Σέφιλντ, στη Σουόνσι και της Μπεσίκτας.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, σε μία κουβέντα που είχε με τον Μιχάλη Τσόχο στην εκπομπή «Fast And... Curious», μίλησε για τον νέο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, προπονητή των Πειραιωτών.

Στη συνέχεια, ο ρεπόρτερ της ομάδας εξήγησε τι ισχύει για κάποια ονόματα που ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες (όπως ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο Πάουλο Σόουζα, ο Μπρούνο Λάζε και ο Αμπέλ Φερέιρα που άρεσε), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στη λίστα ήταν και ο Αργεντινός Ντιέγκο Μαρτίνες της Ουρακάν.

Πηγή: sport-fm.gr

