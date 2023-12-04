Με βάσει όλες τις πληροφορίες όλων των τελευταίων ωρών, ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την εκτίμηση ότι ο Κάρλος Καρβαλιάλ άμεσα αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό.

Ο έμπειρος Πορτογάλος προπονητής, που την περσινή σεζόν ήταν στη Θέλτα, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην Μπράγκα, στη Σέφιλντ, στη Σουόνσι και της Μπεσίκτας.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, σε μία κουβέντα που είχε με τον Μιχάλη Τσόχο στην εκπομπή «Fast And... Curious», μίλησε για τον νέο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, προπονητή των Πειραιωτών.

Στη συνέχεια, ο ρεπόρτερ της ομάδας εξήγησε τι ισχύει για κάποια ονόματα που ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες (όπως ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο Πάουλο Σόουζα, ο Μπρούνο Λάζε και ο Αμπέλ Φερέιρα που άρεσε), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στη λίστα ήταν και ο Αργεντινός Ντιέγκο Μαρτίνες της Ουρακάν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.