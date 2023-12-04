bwin - Team Future: Μία συνάντηση με… αέρα Παρισιού!

Λίγο πριν μπούμε στην ολυμπιακή χρονιά, οι πρωταθλητές του Team Future της bwin, είχαν την ευκαιρία, σ’ ένα ιδιαίτερο πρωινό, να μοιραστούν τα όνειρα τους ενόψει Παρισιού, με τον Μιχάλη Τσόχο, ambassador του κορυφαίου στοιχηματικού brand.

H αντίστροφή μέτρηση για το μεγαλύτερο ραντεβού του αθλητισμού άρχισε και οι Ολυμπιακοί Αγώνες προσφέρουν έξτρα κίνητρα στους αθλητές. Οι απαιτήσεις τεράστιες, οι αγώνες πολλοί και το βλέμμα όλων είναι στη μεγάλη βολή, την κούρσα, τη διάκριση που θα τους δώσει το δικαίωμα στο όνειρο. Οκτώ εξαιρετικοί αθλητές, οκτώ ξεχωριστές προσωπικότητες, η ομάδα του Team Future της bwin, βρέθηκε στα γραφεία της κορυφαίας στοιχηματικής πλατφόρμας. Εκεί τους περίμενε και ο ambassador της bwin, Μιχάλης Τσόχος, για να συζητήσουν ενόψει της ολυμπιακής χρονιάς, «άνοιξαν» την καρδιά τους κι εκμυστηρεύθηκαν τις αγωνίες, τα όνειρά τους.



Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό, Ελίνα Τζένγκο, η 4η κορυφαία αθλήτρια στην παγκόσμια κατάταξη της ξιφασκίας, Δώρα Γκουντούρα, η πρωταθλήτρια κολύμβησης, Άννα Ντουντουνάκη, η αθλήτρια των ρεκόρ στο έπταθλο, Αναστασία Ντραγκομίροβα, η πολλά υποσχόμενη στη δισκοβολία, Σοφία Κεσσίδη, οι πρωταθλητές στο άθλημα της σφαιροβολίας, Οδυσσέας Μουζενίδης και Αναστάσιος Λατιφλλάρι, αλλά και ο πρωταθλητής στην κολύμβηση, Απόστολος Παπαστάμος μίλησαν για όλα στον ambassador της bwin, Μιχάλη Τσόχο.

Οι οκτώ αθλητές του Team Future είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στα γραφεία του κορυφαίου στοιχηματικού brand, να γνωρίσουν από κοντά τους υπαλλήλους και να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και ευχές, ενόψει της δύσκολης κι απαιτητικής συνέχειας.

Στο πρωινό που διοργάνωσε η bwin, οι αθλητές του Team Future έκαναν ένα διάλλειμα από το εντατικό πρόγραμμα τους, βρέθηκαν ξανά μαζί έπειτα από καιρό και τα χαμόγελα περίσσευαν. Ένα υπέροχο χαλαρό πρωινό γεύμα, μακριά από την ένταση της προπόνησης, εκεί όπου εξομολογήθηκαν τα σχέδια για την επόμενη χρονιά, στάθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ενώ μοιράστηκαν με τους ανθρώπους της bwin και προσωπικές ιστορίες. Οι οκτώ αθλητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και για τις βασικές αρχές της «SAFER GAMBLING WEEK», καθώς η bwin, περήφανα δηλώνει Φανατικός Υποστηρικτής του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, αλλά και τη σημασία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης!

Οι αθλητές του Team Future με την bwin στο πλευρό τους είδαν την καθημερινότητα και την ψυχολογία τους να αλλάζουν, γνωρίζοντας πως υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν στο ταλέντο και στα όνειρά τους. Άλλωστε, η bwin θέλει τον ελληνικό αθλητισμό, στη θέση που του αρμόζει. Στο ρόλο του πρωταγωνιστή! Με τη στήριξη του βραβευμένου στοιχηματικού brand, οι Έλληνες Πρωταθλητές ετοιμάζονται για τις προκλήσεις που ανοίγονται το 2024, θέτουν νέους στόχους και ανεβάζουν τον πήχη.

Οκτώ αθλητές έτοιμοι για την υπέρβαση!

Η Team Future της bwin απαρτίζεται από οκτώ εξαιρετικούς αθλητές ατομικών αγωνισμάτων, οι οποίοι αποτελούν την ελίτ της νέας γενιάς τους και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να ονειρεύονται μαζί τους για μια πιο δυνατή αθλητική παρουσία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Η Ελίνα Τζένγκο είναι η νεαρότερη πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και από το 2020 έχει συμπαραστάτη στο ταξίδι της την bwin. O Οδυσσέας Μουζενίδης που ήταν ο δεύτερος αθλητής που εντάχθηκε στο Team Future κατακτά διαδοχικά μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα σφαιροβολίας. Δίπλα του, στο σκαλί του βάθρου και ο Αναστάσιος Λατιφλλάρι, μέλος της ομάδας από το 2020. Η Σοφία Κεσσίδη αφήνει με τη σειρά της πολλές υποσχέσεις στο αγώνισμα της δισκοβολίας. Την τελευταία τριετία έχει στο πλευρό της και την bwin, όπως άλλωστε και η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Μετρά πολλές διακρίσεις στο έπταθλο, ενώ βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα όλων των εποχών στο άθλημα στη χώρα.

Η Δώρα Γκουντούρα μετά τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, θέλει να βρεθεί σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού. Η πρωταθλήτρια ξιφασκίας βρίσκεται τέσσερα χρόνια στην ομάδα της bwin και μαζί ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη. Με το βλέμμα στο Παρίσι και ο πρωταθλητής στην κολύμβηση, Απόστολος Παπαστάμος, ο οποίος από το 2020 έχει συνοδοιπόρο στους υψηλούς στόχους την bwin. H Άννα Ντουντουνάκη με τρομερές διακρίσεις στην κολύμβηση θέλει να δώσει ακόμα μια εξαιρετική παράσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Γαλλία και η bwin θα είναι στο πλευρό της, όπως τη στηρίζει άλλωστε από το 2020.

Με την υποστήριξη του κορυφαίου στοιχηματικού brand, οι αθλητές της ομάδας του Team Future, αλλάζουν επίπεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς όρους στις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αθλητισμός στη χώρα μας.

