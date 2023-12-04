Παναθηναϊκός: «Αλώβητος» με τη μηχανή στο… ρελαντί

Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέρασε ένα περίεργο “φεγγάρι” με εμφάνισεις που δεν γέμισαν το μάτι και με αποτελέσματα που δεν ικανοποίησαν τόσο τους φιλάθλους του. Ωστόσο, μετά από αυτήν τη μικρή «φουρτούνα» που είχε η ομάδα του Ιβάν Γιόβανοβιτς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αποκτήσει αρκετά θετικά, ώστε να είναι ακόμα πιο δυνατός και πιο έτοιμος για τη δύσκολη συνέχεια που έρχεται.

