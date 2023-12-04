Λογαριασμός
Παγκάκης από Λεωφόρο: «Δεν βλέπει κανέναν αμυντικό ο Ιωαννίδης αυτή την περίοδο»

Δείτε το σχόλιο του έμπειρου ρεπόρτερ μέσα από το γήπεδο της Λεωφόρου για τη νέα τεσσάρα του Τριφυλλιού

Παναθηναϊκός

Έγινε… συνήθεια πλέον ο Παναθηναϊκός να… μοιράζει γκολ στο γήπεδο του. Οι “πράσινοι” πήραν ακόμα μία νίκη στην ιστορική έδρα της Λεωφόρου αυτή τη φορά απέναντι στον ΟΦΗ. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης ο οποίος μοίρασε μία ασίστ και πέτυχε δύο γκολ.

 Δείτε στο paopantou.gr πώς σχολίασε ο Νίκος Παγκάκης την τεσσάρα του Τριφυλλιού και την απόδοση του Φωτάρα!

