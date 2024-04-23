Το εμβληματικό Γαλλικό ιστιοφόρο «Belem», το οποίο θα μεταφέρει για πρώτη φορά δια θαλάσσης την Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, κατέπλευσε χθες, στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ξεναγήθηκε στο ιστορικό πλοίο από την Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα κυρία Laurence AUER και τον κυβερνήτη του πλοίου Aymeric Gibet, όπου και αντάλλαξαν εθιμοτυπικά δώρα.

Το ιστορικό τρικάταρτο πλοίο, το οποίο έδεσε στην Ακτή Ξαβερίου, κάτω ακριβώς από το Λιοντάρι του Πειραιά και συνοδευόταν από τη Φρεγάτα του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού LOIRE F/S, υποδέχθηκαν θερμά μαθητές σχολείων του Πειραιά, κρατώντας Ελληνικές και Γαλλικές σημαίες, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου, έπαιξε γνωστές μελωδίες του Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι, το Σάββατο, 27 Απριλίου και αφού η Ολυμπιακή Φλόγα θα έχει ολοκληρώσει το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα, το Γαλλικό ιστιοφόρο «Belem», θα αναχωρήσει από τον Πειραιά, μεταφέροντας τη Φλόγα στο λιμάνι της Μασσαλίας, όπου αναμένεται να φθάσει στις 8 Μαΐου 2024.

Στην υποδοχή του πλοίου παρευρέθηκαν επίσης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Αλεξάνδρα - Γερασιμούλα Τουμαζάτου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Άγγελος - Ιωάννης Μπουλντούμης, η Διευθύντρια της εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν» Αγγελική Κουζούμη, ο Σύμβουλος του Δημάρχου Πειραιά Γιάννης Βλοντάκης κ.ά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Υποδεχθήκαμε χθες στον Πειραιά το ιστορικό ιστιοφόρο «Belem», το οποίο σε λίγες ημέρες θα μεταφέρει την Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, για πρώτη φορά δια θαλάσσης, από την πόλη μας στη Μασσαλία, πόλη αδελφοποιημένη με τον Πειραιά. Πρόκειται για ένα σύμβολο της ναυτικής παράδοσης της Γαλλίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «Ιστορικό Μνημείο», καθώς χρονολογείται από το 1896, την ίδια χρονιά που ξεκίνησαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και παραμένει λειτουργικό μέχρι σήμερα. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και την εξαιρετική ξενάγηση στο πλοίο την Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα κυρία Laurence AUER, το ίδρυμα Trois-mâts Belem και τον κυβερνήτη του πλοίου Aymeric Gibet».

