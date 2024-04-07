Πολύ… σκούρα τα βρήκε για τρία δεκάλεπτα από το Περιστέρι bwin ο Ολυμπιακός, αλλά ένα καταιγιστικό τέταρτο με επιμέρους σκορ 27-16, τον οδήγησε στη νίκη 91-83, στο ΣΕΦ.



Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους «ερυθρόλευκους» οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Μόουζες Ράιτ με 19π. και 18π. αντίστοιχα.

Από την άλλη, η ομάδα τουέφτασε ακόμη και στο +12 στην αναμέτρηση, ενώ σούταρε με το εξαιρετικόΠρώτος σκόρερ ομε 18π., έχοντας 5/5 τρίποντα!Στοη ομάδα του Πειραιά, ενώ από την άλλη εκείνη των δυτικών προαστίων στοΜε τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ το Περιστέρι bwin με τους Τόμπσον, Ντάνγκουμπιτς, Χουγκάζ, Ε. Μήτρου-Λονγκ και Ράγκλαντ. Πολύ καλύτερη αρχή από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία μετά το κλειστό πρώτο δίλεπτο (5-5), έβαλε απανωτά τρίποντα και ξέφυγε αρχικά στο +6 (7-13) και στη συνέχεια στο +7 (11-18), στο 5’. Με ένα καλάθι και φάουλ του Πίτερς οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν προσωρινά, με τον Πουλιανίτη να στέλνει τους φιλοξενούμενους στο +9 (14-23), στο 7’. Όμως, τα τελευταία λεπτά ανήκαν στους Πειραιώτες, οι οποίοι πίεσαν στην άμυνα και βρήκαν καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και με μπροστάρη τον Γουίλιαμς-Γκος έκλεισαν την πρώτη περίοδο με σερί 9-0 (23-23).Ο Ράιτ έδωσε το πρώτο προβάδισμα στο ματς για τον Ολυμπιακό (25-23) στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, με το Περιστέρι bwin να απαντά με σερί 4-0 για το νέο προσπέρασμα (25-27) και τον Ράιτ να ισοφαρίζει (29-29), στο 13’. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ξανά ρυθμό έξω από τα 6,75μ. και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των Πειραιωτών πήραν τον έλεγχο και με πρωταγωνιστή τον Ε. Μήτρου-Λονγκ πήγαν στο +12 (31-43) και το διατήρησαν (36-48), μέχρι το 17’. Εκεί, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έβγαλαν αντίδραση με Λαρεντζάκη και ΜακΚίσικ ρίχνοντας τη διαφορά (43-50), με τον Ράγκλαντ να διαμορφώνει το 43-52 του πρώτου ημιχρόνου.Πιο δυνατό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέρος, ο οποίος με έκανε αρχικά επιμέρους σκορ 7-2 (50-54) και με τα επιθετικά ριμπάουντ του Φαλ, πλησίασε στο καλάθι (55-57), στο 25’. Οι Ντάνγκουμπιτς και Πουλιανίτης αντέδρασαν για το Περιστέρι bwin και εκείνο πήγε ξανά στο +10 (57-67), στο 28’. Ωστόσο, στα τελευταία δύο λεπτά οι Πειραιώτες έβγαλαν τις άμυνες και με Γουόκαπ και ΜακΚίσικ μείωσαν στο τρίποντο (64-67), στο τέλος της τρίτης περιόδου.Φορτσάτο ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο οποίος με πρωταγωνιστές τους Γουόκαπ και Γουίλιαμς-Γκος έτρεξε επιμέρους σκορ 12-2, φτάνοντας στο +7 (76-69), στο 34’. Οι Χουγκάζ και Λοβ μείωσαν για το Περιστέρι bwin (78-74), με τους Γουίλιαμς-Γκος και ΜακΚίσικ να απαντούν για το +9 (83-74), στο 37’. Στα τελευταία λεπτά, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μείνουν κοντά, αλλά οι Πειραιώτες διατηρούσαν τη διαφορά τους και έτσι έφτασαν στη νίκη με το τελικό 91-83.23-23, 43-52, 64-67, 91-83

