Οι σκέψεις Μεντιλίμπαρ για 11αδα πρόκρισης στη Βουδαπέστη

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη αφήσει πίσω τη σπουδαία νίκη κι εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (1-4) και όλη η προσοχή έχει στραφεί στον επαναληπτικό με την Φερεντσβάρος την Πέμπτη για το Conference League (22:00). Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να υπερασπιστούν το 1-0 του πρώτου αγώνα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη τις πρώτες σκέψεις του για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στη Βουδαπέστη.

Επικρατέστερο σενάριο, αν και απομένουν δύο ακόμη προπονήσεις, είναι να διατηρηθεί η τριάδα με Έσε, Αλεξανδρόπουλο και Καρβάλιο του πρώτου αγώνα. Στην άμυνα ο Κάρμο είναι ακλόνητος και δίπλα του θα βρεθεί ένας εκ των Ντόη (που δεν ήταν καν στη Θεσσαλονίκη) ή Ρέτσου (που έπαιξε στα τελευταία λεπτά στην Τούμπα). Οι Ροντινέι και Ορτέγκα θα είναι στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ σε αυτά της επίθεσης θα βρεθούν πιθανότατα οι Ποντένσε και Μασούρας, με τον Ελ Κααμπί στην επίθεση και τον Φορτούνη στον πάγκο.

Υπενθυμίζεται πως από τις χειμερινές μεταγραφές του Ολυμπιακού διαθέσιμοι, καθώς έχουν δηλωθεί ως οι τρεις επιτρεπόμενες αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα, είναι μόνο οι Κάρμο, Ορτα και Τσικίνιο.

