Βαθμός-χρυσάφι για Παναιτωλικό στο 92': έκανε… αφεντικό τη Λαμία για 6η θέση

Αυτοκτονία του Αστέρα στην Τρίπολη και ψυχωμένος βαθμός για τον Παναιτωλικό.

Σε ένα ματς για γερά νεύρα, οι Αρκάδες έφεραν τούμπα το προβάδισμα των φιλοξενούμενων και κρατούσαν γερά μια νίκη που θα τους έβαζε στο κόλπο της εξάδας και πάλι, αλλά η ομάδα του Γιάννη Πετράκη στο φινάλε κατάφερε να πάρει το 2-2 με ήρωα τον Οικονόμου.

Στο -4 από την έκτη Λαμία πλέον ο Αστέρας, στην 11η θέση με 19 βαθμούς ο Παναιτωλικός. Με τον Ολυμπιακό παίζουν οι Αρκάδες την επόμενη αγωνιστική εκτός, τον ΠΑΟΚ υποδέχεται η ομάδα του Γιάννη Πετράκη.

Στο μυαλό του κόουτς

Mε 4-2-3-1 παρέταξε τον Αστέρα Τρίπολης ο Μίλαν Ράσταβατς. Στην εστία ο Γραμματικάκης και οι Λύρατζης, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρες στην άμυνα. Γκος, Γιαμπλόνσκι στα χαφ, οι Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κρέσπι στη μεσοεπιθετική τριπλέτα και ο Μιριτέλο στην κορυφή της επίθεσης.

Με το γνωστό 5-3-2 κατέβασε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Στο τέρμα ο Στεργιάκης και στην πεντάδα της αμυντικής γραμμής οι Λιάβας, Οικονόμου, Μπ. Ντούαρτε, Μλάντεν, Τορεχόν. Πέρες, Ντίαζ, Χουάνπι η τριάδα του άξονα, με τους Καρέλη, Φρεντ Ντουάρτε στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Τον έλεγχο του αγώνα είχε ο Παναιτωλικός στην αρχή, έχοντας μάλιστα και μια ευκαιρία για γκολ μόλις στο 3’. Συγκεκριμένα, ο Ντίαζ πέρασε την άμυνα του Αστέρα, βρέθηκε απέναντι από τον Γραμματικάκη, εκείνος δεν απομάκρυνε καλά, αλλά τελικά έδιωξε ο Τζουκάνοβιτς.

Στη συνέχεια η ομάδα του Γιάννη Πετράκη συνέχιζε να απειλεί και να έχει την κατοχή της μπάλας, με τον Αστέρα στο 10’ να έχει κι αυτός την πρώτη του καλή στιγμή.

Ο Μιριτέλο έκανε μια φοβερή πάσα στον Μπαρτόλο, αλλά εκείνος έκανε το σουτ το οποίο δεν ήταν καλό και η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Στεργιάκη.

Ένα λεπτό χρειάστηκε να περάσει, ώστε οι Αρκάδες να απειλήσουν ξανά, όταν ο Γκος έκανε μια σέντρα που είχε ως στόχο τον Καλτσά, αλλά ήταν πολύ δυνατή και η μπάλα πέρασε άουτ. Ο Παναιτωλικός εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Αστέρα και πήρε γρήγορα μέτρα στο γήπεδο και στο 15’ είχε μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν ο Ντίαζ από πλεονεκτική θέση έκανε το σουτ, αλλά μπλόκαρε ο Γραμματικάκης. Ο ρυθμός του αγώνα ήταν φρενήρης και η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω.

Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 2-2

Από το 30’ και μετά έγινε ένας επιθετικός μονόλογος του Αστέρα, αλλά όλες οι ευκαιρίες πέρασαν ανεκμετάλλευτες. Στο 35ο λεπτό ο Κρέσπι μέσα από τη μικρή περιοχή ήταν έτοιμος να εκτελέσει, αλλά έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και τελικά μπλόκαρε ο Στεργιάκης.

Τελικά ο Παναιτωλικός ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό, όταν ο Γιαμπλόνσκι έκανε λάθος, έχασε την μπάλα που βρέθηκε στα πόδια του Ντίαζ, που ωραίο πλασέ έγραψε το 1-0!

Ωστόσο, ο Αστέρας κατάφερε και ισοφάρισε στο 45+2’ όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μιριτέλο πήδηξε ψηλότερα από όλους και με ωραία καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1, σκορ με το οποίο πήγαν οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια.

Καλύτερα μπήκε ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας αρκετές ευκαιρίες για γκολ, με τον Παναιτωλικό να παίζει κυρίως στις αντεπιθέσεις.

Στο 51ο λεπτό ο Στεργιάκης έκανε κακή έξοδο, ο Κρέσπι έκλεψε αλλά έκανε ένα κακό σουτ από θέση τετ-α-τετ και η μπάλα πέρασε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα ο Καρέλης σκόραρε για τους φιλοξενούμενους, αλλά σωστά ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο 65ο λεπτό οι Αρκάδες έγραψαν το 2-1, όταν μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Καλτσάς, ο Τζουκάνοβιτς πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα του Στεργιάκη.

Ο Γιάννης Πετράκης είδε τον Στεργιάκη να βγαίνει αναγκαστική αλλαγή με έντονο πόνο στο πόδι, αφού σε μια πτώση του Καλτσά, στραβοπάτησε και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Στο 80’ ο Τορεχόν σκόραρε για τον Παναιτωλικό, αλλά το γκολ ελέγχθηκε από το VAR και δεν μέτρησε, καθώς σωστά θεωρήθηκε πως ο Ζοάο Πέδρο επηρέασε τη φάση. Ο Μίλαν Ράσταβατς έριξε στη συνέχεια και τον Χουλιάν Παλάσιος στο ματς που έκανε το ντεμπούτο του, ωστόσο δεν πρόλαβε να φανεί καθόλου. Και εκεί που όλα κυλούσαν καλά για τον Αστέρα, ήρθε ο Οικονόμου στο 90+2’ για να τον ξεράνει και να γράψει το τελικό 2-2!

MVP: Ο Οικονόμου ήταν ο πολυτιμότερος του αγώνα, καθώς σκόραρε στις καθυστερήσεις για το τελικό 2-2 και γλίτωσε την ομάδα του από την ήττα.

Η σφυρίχτρα: O Κουμπαράκης έκανε μια καλή διαιτησία, μοίραζε κάρτες εκεί που έπρεπε και κράτησε τις ισορροπίες στο ματς.

Στα δυο ακυρωθέντα γκολ του Παναιτωλικού συμβουλεύτηκε το VAR.

