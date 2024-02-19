Σπανούλης: «Δεν θέλω να δω μούτρα στην Εθνική, μόνο τότε θα έχουμε πρόβλημα»

Τις πρώτη του ομιλία προς του παίκτες της Εθνικής που κάλεσε για τις αναμετρήσεις των προκριματικών του Eurbasket 2025 με Τσεχία (23/2) και Ολλανδία (26/2) έκανε ο Βασίλης Σπανούλης!

Αφού τους μάζεψε όλους στο κέντρο του γηπέδου δεχόμενος το θερμότατο χειροκρότημά τους, τους εξήγησε τι ακριβώς θέλει από αυτούς, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να δει... μούτρα και διαμαρτυρίες που αφορούν τον χρόνο συμμετοχής του καθενός.

Όσα είπε στην πρώτη ομιλία του προς τους παίκτες:

«Η μοναδική περίπτωση στην οποία θα έχουμε πρόβλημα, είναι να μην καταλάβετε ότι εδώ είναι Εθνική και όχι σύλλογος. Δε θέλω να δω μούτρα αν παίζει κάποιος σε σχέση με κάποιον άλλον, αν σουτάρει κάποιος ενώ πιστεύετε ότι δε θα έπρεπε. Δε θέλω να δω μούτρα γιατί μόνο τότε θα έχουμε πρόβλημα.

Πολύ μεγάλοι παίκτες στο παρελθόν αγωνίστηκαν τραυματίες στην Εθνική. Άλλοι χρειάστηκε να αλλάξουν θέση. Παίκτες ηγέτες στους συλλόγους τους χρειάστηκε να αλλάξουν ρόλο και να έχουν πιο περιορισμένο στην Εθνική. Αυτό θέλω από εσάς, να μη βλέπω μούτρα».

