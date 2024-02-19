ΟΦΗ-Πανσερραϊκός: Nτεμπούτο Δέλλα και η αντίδραση που ψάχνουν τα «λιοντάρια»

Ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι στο «Γεντί Κουλέ», με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (17:30, CosmoteSport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και live ενημέρωση από sport-fm.gr), εκεί όπου ο Τραϊανός Δέλλας θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των Κρητικών, οι οποίοι καίγονται για τη νίκη.

Και αυτό διότι μετρούν πέντε συνεχόμενες ήττες (τέσσερις στο Πρωτάθλημα και μία για το Κύπελλο), έχουν πέσει στη 10η θέση με 20 βαθμούς και είναι στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη και τις Κηφισιά-ΠΑΣ Γιάννενα που ισοβαθμούν.

Από την άλλη, οι Σερραίοι είναι σε καλύτερη κατάσταση βαθμολογικά, αφού βρίσκονται στην 8η θέση με 23 πόντους έχοντας, όμως, τεθεί νοκ άουτ από τη διεκδίκηση της έκτης θέσης που οδηγεί στα playoffs. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Πανσερραϊκός είχε πάρει τη νίκη με 2-1 επί του ΟΦΗ.

Ιδιαίτερη η εβδομάδα που κύλησε για τον ΟΦΗ. Μετά την ήττα με 4-0 από τον Ολυμπιακό ο Πέπε Μελ αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο των Κρητικών, με τον Τραϊανό Δέλλα να τον διαδέχεται, με στόχο τη βελτίωση της κρητικής ομάδας από εδώ και πέρα.

«Η μόνη λύση είναι η δουλειά, η συγκέντρωση, γιατί δεν έχουμε χρόνο, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχει ποιότητα και εμπειρία η ομάδα και γρήγορα θα βγάλουν τα πράγματα που θέλουμε. Είμαστε μακριά για αυτά, κάθε λεπτό είναι σημαντικό. Το πρωτεύον είναι να γνωριστούμε με τους παίκτες, να γνωρίσουν οι παίκτες τι ζητάω και ο χρόνος θα δουλεύει υπέρ μας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο άλλοτε σπουδαίος αμυντικός στις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός του ΟΦΗ.

Για το σημερινό ματς ο 48χρονος δεν μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο, Μεγιάδο, τον τραυματία, Μπρεσάν, ενώ εκτός έμειναν και οι Σωτηρίου, Καλαφάτης, Αδαμάκης, Θεοδοσουλάκης και Σημαντηράκης.

Αναλυτικά, η πρώτη αποστολή του Τραϊανού Δέλλα στον ΟΦΗ: Μπάουμαν, Χριστογεώργος, Λάρσον, Λουτσάο, Μαρινάκης, Βούρος, Γιαννούλης, Θοράριρσον, Λαμπρόπουλος, Αμπάντα, Γκαγιέγκος, Νέιρα, Τοράλ, Ριέρα, Αποστολάκης, Γκλάζερ, Κουτεντάκης, Μπάκιτς, Μπακού, Ισέκα, Χιμένες, Φελίπε, Μοσκέρα.

