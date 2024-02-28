Οι Μπακς διέλυσαν τους Χόρνετς με «σβηστούς» Γιάννη, Λίλαρντ και Πόρτις

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετατράπηκε η αναμέτρηση των Μπακς με τους Χόρνετς, με το Μιλγουόκι να φτάνει στην τρίτη διαδοχική νίκη του μετά το All Star Game με την άνετη επικράτηση με 123-85 κόντρα στη Σάρλοτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια», πετυχαίνοντας 24 πόντους (7/12 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7/8 βολές), ενώ μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ, έχοντας 1 λάθος και 1 φάουλ σε 24:15.

Από τη μεριά του, ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 23 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 26 λεπτά και ο Μπόμπι Πόρτις σκόραρε 21 πόντους (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ) σε 20:24. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (12:00), ο οποίος δεν σκόραρε (0/2 διπ., 0/2 βολές) και είχε 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος.

Για τους Χόρνετς, ο Μάιλς Μπρίτζες είχε 17 πόντους και ο Τρε Μαν 16 πόντους, με τον Μπράντον Μίλερ να προσθέτει 14 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-16, 58-26, 96-49, 123-85

