Στις αρκετές αλλαγές με τις οποίες θα εμφανιστεί η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.



Συζητώντας με τους Αντώνη Πανούτσο-Αντώνη Καρπετόπουλο, επιβεβαίωσε ότι ο Ματίας Αλμέιδα θα κάνει rotation (αφού έχει να διαχειριστεί έπειτα από καιρό τρία σερί παιχνίδια).



Τόνισε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι μοιάζει με… τζόκερ το να βρεις την ενδεκάδα, εκτιμώντας ότι οι μόνοι που μοιάζουν σίγουροι είναι οι Στάνκοβιτς, Βίντα, Ελίασον και Πόνσε.



Και αφού υπογράμμισε πως είναι αναγκαίο να πάρουν κάποιοι ανάσες, κατονόμασε τους υποψήφιους για να βρουν θέση στο αρχικό σχήμα.

