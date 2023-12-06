Πρόσθετη παρέμβαση Παναθηναϊκού στο CAS για την υπόθεση Χουάνκαρ

Τις απαραίτητες διαδικασίες για να είναι και ο ίδιος παρών όταν εκδικαστεί η προσφυγή του Ολυμπιακού στο CAS κίνησε ο Παναθηναϊκός.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτημα πρόσθετης παρέμβασης στο αθλητικό δικαστήριο.

Θυμίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει δεκτό στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, όταν είχε εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό η τιμωρία των Πειραιωτών για τον τραυματισμό του Χουάνκαρ στο ντέρμπι.

Προκειμένου λοιπόν να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο και στο CAS, το «τριφύλλι» προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει κι εκείνο τις θέσεις του πριν τελεσιδικήσει η υπόθεση.

