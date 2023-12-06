Λογαριασμός
Πρόσθετη παρέμβαση Παναθηναϊκού στο CAS για την υπόθεση Χουάνκαρ

Αίτημα πρόσθετης παρέμβασης στο CAS -ώστε να έχει λόγο όταν εξεταστεί η προσφυγή Ολυμπιακού για την τιμωρία που του επιβλήθηκε εξαιτίας του τραυματισμού Χουάνκαρ- έκανε ο Παναθηναϊκός  

juan carlos

Τις απαραίτητες διαδικασίες για να είναι και ο ίδιος παρών όταν εκδικαστεί η προσφυγή του Ολυμπιακού στο CAS κίνησε ο Παναθηναϊκός.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτημα πρόσθετης παρέμβασης στο αθλητικό δικαστήριο.

Θυμίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει δεκτό στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, όταν είχε εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό η τιμωρία των Πειραιωτών για τον τραυματισμό του Χουάνκαρ στο ντέρμπι.

Προκειμένου λοιπόν να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο και στο CAS, το «τριφύλλι» προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει κι εκείνο τις θέσεις του πριν τελεσιδικήσει η υπόθεση.

