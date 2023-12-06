ΕΠΟ: «Στηρίζουμε τους διαιτητές - Να λάβει μέτρα η κυβέρνηση και να δώσει εγγυήσεις προστασίας η Λίγκα»

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τα όσα συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη με αφορμή τις απειλές κατά της ζωής του Τάσου Παπαπέτρου και της οικογενείας του, αλλά και λόγω της αποχής που αποφάσισαν οι διαιτητές, εξέδωσε η ΕΠΟ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία τονίζει πως στηρίζει απόλυτα τους διαιτητές και κατανοεί τους λόγους που τους οδήγησαν στην αποχή.

Μάλιστα, η ΕΠΟ ζητάει από την κυβέρνηση να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να εντοπίσουν όσους βρίσκονται πίσω από τις απειλές, ενώ ζητά και από τη Λίγκα να εγγυηθεί την ασφάλεια των διαιτητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η αρχική συνάντηση του προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτη Μπαλτάκου με μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ και αντιπροσωπεία των διεθνών διαιτητών και βοηθών, οι οποίοι συμμετείχαν μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης λόγω της απουσίας των περισσότερων εκτός Αθηνών. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο αναπληρωτής πρόεδρος κ. Παναγιώτης Δημητρίου.



Μετά τα όσα συζητήθηκαν, από πλευράς ΕΠΟ τονίζεται ότι η Ομοσπονδία στηρίζει απόλυτα τους διαιτητές στην απόφασή τους για αποχή και κατανοεί πλήρως τους λόγους οι οποίοι τους οδήγησαν στην απόφαση αυτή.



Η ΕΠΟ καλεί την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λάβει τα προσήκοντα μέτρα και να αποκαλύψει τα πρόσωπα πίσω από τις «ανώνυμες» απειλές κατά των διαιτητών.



Η ΕΠΟ καλεί επίσης τη Super League 1 να παράσχει εγγυήσεις προστασίας προς τους Έλληνες διαιτητές, όπως ακριβώς έχει πράξει και με τους ξένους.



Τα μέτρα τα οποία η ίδια η ΕΠΟ θα λάβει για την προστασία των διαιτητών θα ανακοινωθούν μετά από συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/12 και ώρα 12:00 με την ενεργό συμμετοχή αντιπροσωπείας των διαιτητών.

