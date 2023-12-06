Ολυμπιακός: Σε απολογία για τα επεισόδια του Βόλου - Οι ποινές με τις οποίες κινδυνεύει

Με επιπλέον αποκλεισμό της έδρας του και βαρύ πρόστιμο κινδυνεύει εξαιτίας των συμβάντων στον Βόλο ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» (όπως και τέσσερις ακόμα ομάδες) θα λογοδοτήσουν στην πειθαρχική επιτροπή της Super League για παραβάσεις κατά την πρόσφατη αγωνιστική.

Βάσει των άρθρων λοιπόν που κλήθηκαν σε απολογία, είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να δώσουν 2-4 παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών.

Παράλληλα, μπορεί να τους επιβληθεί και χρηματική ποινή που θα ξεκινάει από τις 50.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 250.000 ευρώ.

Θυμίζεται ότι οι Πειραιώτες χρωστούν μια ακόμα αγωνιστική από την προηγούμενη τιμωρία τους, την οποία θα εκτίσουν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και εφόσον τους επιβληθεί νέος αποκλεισμός έδρας θα ισχύσει στα επόμενα ματς.

Τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν στο «Καραϊσκάκη» για τον Ολυμπιακό μετά απ' αυτό με την «Ένωση» (και με αστερίσκο το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το πρόγραμμα σε περίπτωση αναβολής της προσεχούς αγωνιστικής) είναι με Παναθηναϊκό για το Κύπελλο και ΠΑΣ, ΟΦΗ, Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία την Παρασκευή, 8-12-2023 και ώρα 13:00, τις παρακάτω ΠΑΕ:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 4/12/2023 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 4/12/2023 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα" στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ-ΠΑΕ Άρης.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 περ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ

2/ Ατρόμητος Κ19, Β. Κεχαγιάς (Φροντιστής): "Βάσει των αναφερομένων στο από 3/12/2023 Φύλλο Αγώνα" στον αγώνα Ατρόμητος Κ19-ΠΑΣ Γιάννινα Κ19.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 2 περ. ε, 3 παρ. 4 περ. γ’, 5 επ., 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι, 11 παρ. 1, 2, 4, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ Ολυμπιακός: "Βάσει των αναφερομένων στο από 3/12/2023 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 3/12/2023 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/468/7-ιζ’ από 4-12-2023 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Βόλος-ΠΑΕ Ολυμπιακός.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 περ. α’, 3 περ. Ι α’, ε’, ΙΙΙ, 4 περ. α’, β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ Παναθηναϊκός: "Βάσει των αναφερομένων στο από 3/12/2023 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 3/12/2023 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/23/2451204 από 4/12/2023 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Παναθηναϊκός-ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, β’, γ’, 2 περ. α’, 3 περ. Ι α’, ε’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα: "Βάσει των αναφερομένων στο από 3/12/2023 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 3/12/2023 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1000/3/65/6-ρλβ’ από 4/12/2023 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών-ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 2 περ, β’ ι), 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ»

