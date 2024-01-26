Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» ο Μόουζες Ράιτ μέχρι το 2025

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (26/01) την έναρξη της συνεργασίας της με τον 25χρονο Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος και πιάνει λιμάνι ώστε να κλείσει «τρύπες» στην ταλαιπωρημένη από τραυματισμού front line των Πειραιωτών.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο συνεργασίας 1,5 χρόνου, με τον πρώην παίκτη της Μερκεζεφέντι να υπογράφει μέχρι το καλοκαίρι του 2025!

Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός «έδεσε» τον Ράιτ για αυτό το χρονικό διάστημα και όχι για δύο μήνες - όσο διαρκεί δηλαδή ο τραυματισμός του Μιλουτίνοφ - δείχνει πολλά για την άποψη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα αναφορικά με το ταλέντο και τις βοήθειες που μπορεί να δώσει ο ύψους 2,06μ. σέντερ.

Αύριο το μεσημέρι (14:30) αναμένεται να φτάσει στη χώρας μας ο Μόουζες Ράιτ ώστε να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα ενόψει και της δύσκολης συνέχειας σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 23/12/1998

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06

Θέση: Πάουερ φόργουορντ/Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες:

Georgia Tech (2017–2021)

Agua Caliente Clippers (2021–2022)

Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks

Texas Legends

Zhejiang Golden Bulls (2022–2023)

Shanxi Loongs

Merkezefendi Denizli Basket (2023-24)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Σε σύνολο 5 αγώνων στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 26.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ατομικές

All-NBA G League First Team (2022)

ACC Player of the Year (2021)

First-team All-ACC (2021)

ΑCC All-Defensive Team (2021)»

