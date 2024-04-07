Αδιανόητα επεισόδια σε ματς για την Α’ Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση του Ηρακλή Λάρδου με τον Ποσειδώνα Καρπάθου, εκτυλίχθηκαν σκηνές άπειρου κάλλους.

Λίγο πριν το φινάλε, υπήρξαν συμπλοκές ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, μέχρι που ένας παίκτης των γηπεδούχων έκανε μια δολοφονική ενέργεια. Σ

Συγκεκριμένα, ο Ταγκάεφ των γηπεδούχων με εναέρια καρατιά, χτύπησε στο κεφάλι τον Νασόπουλο, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Και λίγο μετά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων να βρίσκεται σε σοκ.

Μάλιστα, η διοίκηση του Ποσειδώνα Καρπάθου υπέβαλε μήνυση κατά του Ταγκάεφ, ο όποιος διαφεύγει της σύλληψης στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η ομάδα της Καρπάθου, μάλιστα, εξέδωσε και ανακοίνωση για τα θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα.



«Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι γιορτή! Έτσι πρέπει όλοι το αντιλαμβανόμαστε, αυτό είναι ο αθλητισμός και πρέπει όλους να μας ενώνει. Για τα παιδιά μας, τις ακαδημίες μας, το νησί μας, για την χαρά του παιχνιδιού!



Τα χθεσινά γεγονότα που ζήσαμε, δεν μπορούν εύκολα να αποτυπωθούν σε μία ανακοίνωση. Το σημαντικό ήταν η σωματική ακεραιότητα των αθλητών μας και όχι το αποτέλεσμα.



Τα 2,3 άτομα που ήμασταν εκεί, προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα φύγουμε όλοι σώοι και αβλαβής. Εκ του ασφαλούς και με ηρεμία, πολλά μπορούμε να πούμε.



Τέτοιες ενέργειες και συμπεριφορές, γύρισαν το ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω, κι εμείς δεν θέλουμε τέτοιο ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανε ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής, αν μπορεί να λέγεται έτσι, δεν το βλέπουμε ούτε σε αγώνες πολεμικών τεχνών.



Θα περιμέναμε μετά από τόσες ώρες, έστω μία ανακοίνωση από το αντίπαλο σωματείο ότι καταδικάζει αυτή την ενέργεια και εύχεται περαστικά στον ποδοσφαιριστή μας, και όχι μετά το τέλος του αγώνα να μοιράζουν συγχαρητήρια. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι περαιτέρω, γιατί μας περίμεναν και πενήντα άτομα έξω από το γήπεδο…



Η Κάρπαθος φημίζεται πάντοτε για την φιλοξενία της. Άλλωστε πέρυσι πήραμε το βραβείο fair play για την υποδειγματική μας συμπεριφορά, εντός και εκτός νησιού. Δεν θα γίνουμε ποτέ, όπως κάποιοι θέλουν! Για ποιο λόγο; Για έναν αγώνα ποδοσφαίρου;



Ο ποδοσφαιριστής και το σωματείο μας, προχώρησαν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Πλέον το λόγο έχουν τα αρμόδια όργανα και η δικαιοσύνη.



ΥΓ. Περαστικά Μανώλη μας… Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά…».

