Οι διαιτητές για το Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν

Ποιοι διαιτητές ορίστηκαν στο Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν την Παρασκευή

Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρτιζάν, που θα γίνει την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ (21:15).

Το παιχνίδι για την 22η αγωνιστική της διοργάνωσης ορίστηκαν να διευθύνουν οι :

  • Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία),
  • Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία)
  • και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).
