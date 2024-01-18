Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρτιζάν, που θα γίνει την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ (21:15).
Το παιχνίδι για την 22η αγωνιστική της διοργάνωσης ορίστηκαν να διευθύνουν οι :
- Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία),
- Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία)
- και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).
Πηγή: sport-fm.gr
