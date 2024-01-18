Μετά από ένα ματς… γκραν γκινιόλ, που τα είχε όλα εκτός από γκολ στην κανονική του διάρκεια (0-0), ο Παναθηναϊκός αποδείχτηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει αφού απέκλεισε τον Ολυμπιακό στην διαδικασία των πέναλτι με 7-6 και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet!

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-3-3 και τον Πασχαλάκη κάτω από τα γκολπόστ. Τους Ροντινέι. Μπιανκόν, Ντόη και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα. Έσε, Αλεξανδρόπουλος και Καμαρά αποτέλεσαν τους τρεις χαφ στον άξονα, με τους Μασούρα-Φορτούνη στα άκρα και τον Ναβάρο στην κορυφή της επίθεσης.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-3-3, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Αράο, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Κώτσιρας ήταν το «εξάρι», Βιλένα και Μπερνάρ οι εσωτερικοί μέσοι, με τους Μαντσίνι-Βέρμπιτς να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους στο ξεκίνημα, με τον Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά, κυρίως με τον Αλεξανδρόπουλο, πηγαίνοντας παράλληλα σε επιθέσεις κυρίως από τα αριστερά, με Μασούρα και Ορτέγκα.

Από μια τέτοια, στο 8’, καταγράφηκε η πρώτη φάση, καθώς ο Μασούρας πάσαρε στον Ορτέγκα, που έκανε το γύρισμα παράλληλα με την εστία, αλλά ο Ναβάρο δεν κατάφερε να βρει καλά την μπάλα…

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε κοντά τις γραμμές του, παρουσίασε την γνωστή υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δυσκολεύθηκε να δημιουργήσει ρήγματα και να γίνει απειλητικός με αξιώσεις.

Όλα αυτά, μέχρι το 13ο λεπτό, όταν από κλέψιμο του Κώτσιρα και σέντρα του Μαντσίνι από δεξιά, ο Σπόραρ πήρε την σκαστή κεφαλιά λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, αλλά ο Πασχαλάκης απέκρουσε με υπερένταση, στη μεγαλύτερη έως τότε ευκαιρία του ντέρμπι!



Οι «πράσινοι» ισορρόπησαν την κατάσταση από εκεί και έπειτα, στόχευσαν κι αυτοί στην επίθεση την δεξιά πλευρά τους, με τους Πειραιώτες να διατηρούν, πάντως, την κατοχή της μπάλας και τις αξιόλογες φάσεις να… απουσιάζουν.

Με την τακτική και την αλληλοεξουδετέρωση να υπερισχύουν, καθώς αμφότεροι προτιμούσαν να μην ρισκάρουν, ενώ υπήρξαν αρκετά λάθη εκατέρωθεν αλλά και μερικά σκληρά μαρκαρίσματα, σε ένα γενικά κακό παιχνίδι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, χρειάστηκε να φτάσουμε στο… 39΄, για να έρθει η επόμενη ευκαιρία και το γκολ του Βέρμπιτς, με κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ του Μαντσίνι που ακυρώθηκε όμως, σωστά, για οφσάιντ.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Ενώ, τρία λεπτά μετά, ο Παναθηναϊκός είχε μια ακόμα αξιόλογη φάση για να ανοίξει το σκορ. Όταν από σέντρα ακριβείας του Χουάνκαρ από αριστερά, στο δεύτερο δοκάρι, ο αμαρκάριστος Μαντσίνι έκανε το βολέ, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από πλευράς προπονητών και τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυνατά και να απειλεί πρώτος, στο 48ο λεπτό. Με την εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με σέντρα και την κεφαλιά του Ντόη, την οποία μπλόκαρε όμως ο Λοντίγκιν.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» όχι μόνο δυσκολεύτηκαν περισσότερο από την πίεση ψηλά που δέχτηκαν, αλλά έκαναν και αρκετά εύκολα λάθη, δίνοντας δεύτερες μπάλες και επιθέσεις στους «ερυθρόλευκους»…

Ένα μακρινό σουτ του Αλεξανδρόπουλου στο 57’ πέρασε πάνω από την εστία του Λοντίγκιν, ενώ δύο λεπτά αργότερα ήρθε η σπουδαιότερη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Με τον Ροντινέι να πασάρει κάθετα στην περιοχή, τον Φορτούνη να σουτάρει από μέσα δεξιά, για να αποκρούσει σε κόρνερ ο Λοντίγκιν!

Ο Καρβαλιάλ έβαλε τον Ποντένσε αντί του Αλεξανδρόπουλου, γυρίζοντας το σύστημά της ομάδας του σε 4-2-3-1, με τον Τερίμ να «απαντάει» με την διπλή αλλαγή των Ρούμπεν-Ζέκα και τον Κώτσιρα να μένει πιο ψηλά, για να ισορροπήσει την κατάσταση και να αποκτήσει η ομάδα του λίγο καλύτερη κυκλοφορία.

Ακόμα κι έτσι, πάντως, ήταν οι γηπεδούχοι εκείνοι που είχαν μια ακόμα ευκαιρία να σκοράρουν. Στο 65’, με το διαγώνιο σουτ του Μασούρα, από πάσα του Ποντένσε, να περνάει λίγο άουτ.

Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, αυτό όμως δεν απέτρεψε τον Ολυμπιακό να βγάλει μια ωραία αντεπίθεση με τον Μασούρα, στο 75ο λεπτό και τον Λοντίγκιν να μαζέψει το επικίνδυνο γύρισμά του για τον Ναβάρο, για να τραυματιστεί μάλιστα στη φάση και να του γίνουν ράμματα.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο τελευταίο κομμάτι τρης αναμέτρησης και βρήκε την τρίτη του μεγάλη ευκαιρία για γκολ στο ντέρμπι στο 81’, από το «τακουνάκι» του Κώτσιρα, με το οποίο ο Σπόραρ βγήκε απέναντι στον Πασχαλάκη από πλάγια και αριστερά, αλλά ο τελευταίος απέκρουσε σε κόρνερ το πλασέ που έκανε «με την μια»…

Μάλιστα, ήταν εκείνος που είχε και την τελευταία πολύ μεγάλη φάση της κανονικής διάρκειας, στο 10ο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Όταν από την πάσα του Σπόραρ, ο Βέρμπιτς έκανε το γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Πασχαλάκη να κρατάει με νέα εντυπωσιακή επέμβαση ανέπαφη την εστία του και να στέλνει ματς στην παράταση!

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν το επιπλέον ημίωρο με τον Γιόβετιτς στο χορτάρι και νέο σχηματισμό, το 4-4-2. Μάλιστα, ήταν εκείνος που πρωταγωνίστησε στη φάση του 99’, όταν από σέντρα του Ποντένσε, αστόχησε με κεφαλιά. Ενώ στο 105ο λεπτό, ο Λοντίγκιν απέκρουσε το οσυτ του Ορτέγκα.

Στην αντίπερα όχθη, οι φιλοξενούμενοι είδαν αρκετούς παίκτες τους να ταλαιπωρούνται από μυϊκούς τραυματισμούς και αναγκάστηκαν να προβούν σε αλλαγές. Με τον Ακαϊντίν να κάνει ντεμπούτο, παίζοντας… σέντερ φορ, τον Κώτσιρα δεξί εξτρέμ και τον Σένκεφελντ να περνάει στα στόπερ, δίπλα στον Γεντβάι, με τον Αράο να ανεβαίνει στα χαφ!

Το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης βρήκε τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται με 3-5-2, πλέον, και τριπλέτα τους Σένκεφελντ, Αράο, Γεντβάι, ενώ Αϊτόρ και Ακαϊντίν ήταν το δίδυμο μπροστά. Φάσεις δεν έγινα σε αυτό το διάστημα και οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στην διαδικασία των πέναλτι…

MVP:

Η «σφυρίχτρα»: Ο διαιτητής Χίγκλερ δεν επηρέασε την έκβαση του ντέρμπι. Δεν είχε κάποια αμφισβητούμενη φάση, άλλωστε, ενώ και στην φάση του ακυρωθέντος γκολ του Βέρμπιτς, υπήρξε οφσάιντ στο ξεκίνημα. Ίσως, μόνο, να έπρεπε να είναι λίγο πιο αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο, ειδικά στο διάστημα όπου υπήρξαν κάποια σκληρά μαρκαρίσματα στο πρώτο μέρος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν (115' Ιμπόρα), Ντόη, Ορτέγκα, Έσε (100' Καρβάλιο), Αλεξανδρόπουλος (63' Ποντένσε), Καμαρά, Μασούρας, Ναβάρο (106' Μαρτίνς), Φορτούνης (115' Βρουσάι).

Έμειναν στον πάγκο: Παπαδούδης, Κίνι, Πορόσο.

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Αράο, Γεντβάι, Χουάνκαρ (96' Μλαντένοβιτς), Κώτσιρας, Βιλένα (67' Ρούμπεν), Μπερνάρ (67' Ζέκα), Μαντσίνι (105' λ.τ. Σένκεφελντ), Σπόραρ (105' λ.τ. Ακαϊντίν), Βέρμπιτς (98' λ.τ. Αϊτόρ).

Έμειναν στον πάγκο: Ξενόπουλος, Σένκεφελντ, Φικάι, Κυριόπουλος.

Διαιτητής: Ντένις Χίγκλερ (Ολλανδία).

Βοηθοί: Ζούλιεν Φαν Μάαρτεν, Ντιόν Χενκ Φίκερτ (Ολλανδία).

4ος διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας).

VAR: Μαρτίνους Φαν Μπέκελ (Ολλανδία).

AVAR: Βασίλης Νικολακάκης (Λασιθίου).

