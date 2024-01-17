Μάντζιος: «Δεν ξέρω αν μας το χρωστάει η ιστορία, αλλά θα διεκδικήσουμε το Κύπελλο μέχρι τέλους»

Δηλώσεις μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι και την πρόκριση στα προημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έκανε ο προπονητής του Άρη, Άκης Μάντζιος.



Αφού τόνισε ότι άπαντες στην ομάδα τους γνώριζαν από την ημέρα της κλήρωσης το πόσο δύσκολο θα ήταν το έργο τους κόντρα σε μια εξαιρετική ΑΕΚ, πρόσθεσε ότι ο Άρη θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του τροπαίου.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη:



«Το Κύπελλο είναι ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει σαν οργανισμό. Η ΑΕΚ είναι εξαιρετική ομάδα. Είχαμε πολύ δύσκολο έργο και το ξέραμε από όταν έγινε γνωστή η κλήρωση. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια και στα δύο παιχνίδια. Περάσαμε στα πέναλτι, εκεί που πήγε η υπόθεση είναι θέμα καθαρά των παικτών. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ παθητικοί. Ισοφαρίσαμε στο δεύτερο, αλλά στο τέλος της ημέρας μετράει το αποτέλεσμα».



Για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο στην εικόνα της ομάδας του: «Μιλήσαμε με τα παιδιά στο ημίχρονο ήμασταν αγχωμένοι, γι' αυτό ήμασταν παθητικοί. Μετά το γκολ της ισοφάρισης άλλαξαν όλα. Στον Άρη είχαμε δύο πικρούς αποκλεισμούς στο Κύπελλο τα προηγούμενα χρόνια και όχι δίκαιους για την εικόνα που είχαμε. Δεν ξέρω αν μας το χρωστάει η ιστορία, αλλά θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το Κύπελλο. Θα χαρούμε σήμερα και από αύριο κοιτάμε τον Ολυμπιακό που είναι ένα παιχνίδι που επίσης θέλουμε να κερδίσουμε».



Για το αν προτιμάει το Κύπελλο ή την έξοδο στην Ευρώπη: «Θέλουμε και το κύπελλο και να βγούμε στην Ευρώπη. Είμαστε μεγάλη ομάδα, είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε κάθε στόχο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.