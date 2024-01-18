Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Έξαλλοι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια, τρελός χορός Ζέκα – Λοντίγκιν και αποθέωση οπαδών στο πούλμαν

Τρελάθηκαν κόσμος και παίκτες στα αποδυτήρια και στο πούλμαν και έγινε παναθηναϊκός χαμός

Παναθηναϊκός

Τέτοιες προκρίσεις γράφουν ιστορία. Κι αυτή δεν ήταν μια απλή πρόκριση αλλά μια πρόκριση επί του “αιώνιου” αντιπάλου μέσα στο σπίτι του.

Μάχη μέχρις εσχάτων. Κατάθεση παναθηναϊκής ψυχής.Μέχρι τελευταία ικμάδα των δυνάμεων τους. Πάθος και αυταπάρνηση.

Οι παίκτες ξεπέρασαν απουσίες και κούραση και τρέλαναν γνωστούς φίλους και αντιπάλους. Γιατί αυτό είναι ο Παναθηναϊκός!

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
