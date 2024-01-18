Τέτοιες προκρίσεις γράφουν ιστορία. Κι αυτή δεν ήταν μια απλή πρόκριση αλλά μια πρόκριση επί του “αιώνιου” αντιπάλου μέσα στο σπίτι του.

Μάχη μέχρις εσχάτων. Κατάθεση παναθηναϊκής ψυχής.Μέχρι τελευταία ικμάδα των δυνάμεων τους. Πάθος και αυταπάρνηση.

Οι παίκτες ξεπέρασαν απουσίες και κούραση και τρέλαναν γνωστούς φίλους και αντιπάλους. Γιατί αυτό είναι ο Παναθηναϊκός!

