Ο Χούτος έκανε μήνυση στη Ρόμα και ζητά… αποζημίωση για deal που χάλασε το 2016

Σε μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη σε αρκετό κόσμο στην Ιταλία και προφανώς στους ανθρώπους της Ρόμα, επίσης, προχώρησε ο Λάμπρος Χούτος. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατέθεσε μήνυση εναντίον των «τζαλορόσι» για μια μεταγραφική υπόθεση στην οποία είχε ρόλο διαμεσολαβητή.



Ήταν το καλοκαίρι του 2016, όταν ο Λάζαρος Λάμπρου ήταν μια ανάσα από το να υπογράψει στη Ρόμα, αλλά οι Ρωμαίοι αποφάσισαν τελευταία στιγμή να ακυρώσουν τη μεταγραφή και ο Έλληνας εξτρέμ να πάει τελικά στον ΠΑΟΚ.

Κάπως έτσι, ο Χούτος ζητάει αποζημίωση για εκείνο το deal που δεν έγινε ποτέ, θεωρώντας πως από τη στιγμή που όλα είχαν συμφωνηθεί, η Ρόμα δεν είχε κάποιον λόγο για να… χαλάσει τη μεταγραφή.Ο Χούτος είχε αγωνιστεί στα τμήματα υποδομών της Ρόμα, ενώ από το 1996 ως το 1999 έπαιξε για μια τριετία στην πρώτη ομάδα. Ακολούθησαν Ολυμπιακός, Ίντερ, Αταλάντα, Ρετζίνα, Μαγιόρκα, Πανιώνιος και ΠΑΟΚ.

