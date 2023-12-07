Αποτύπωσε σε τατουάζ τη μεγαλύτερη στιγμή που έχει ζήσει μέχρι στιγμής ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας!



Ο 27χρονος μπακ είχε σκοράρει το νικητήριο πέναλτι για τους «Reds» στον τελικό του FA Cup με την Τσέλσι, τον Μάιο του 2022, αποφασίζοντας να κάνει ένα tattoo αφιερωμένο στην μεγάλη για εκείνον βραδιά!



Όσον αφορά το σχέδιο, είναι στη μορφή εξωφύλλου, το οποίο απεικονίζει τον Τσιμίκα να πανηγυρίζει με το τρόπαιο στα χέρια του και έχει ως επικεφαλίδα «Ο Τσιμίκας φέρνει πίσω στη Λίβερπουλ το Κύπελλο».

