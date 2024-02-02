«Πιστεύω ότι δεν αξίζει να είσαι προπονητής στη Μπαρτσελόνα», δήλωσε ο Τσάβι στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα των «μπλαουγκράνα» με την Αλαβές και έβαλε «φωτιά» στο εσωτερικό του συλλόγου.



Ο Ισπανός προπονητής δεν «μάσησε τα λόγια του» και ουσιαστικά εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί διοικητικά ο σύλλογος στον οποίο μεγαλούργησε και δοξάστηκε ως ποδοσφαιριστής.

💙❤️ Xavi: "By announcing my decision, I think we will be better off. I always put the Club first." pic.twitter.com/oGvUF0oDMM February 2, 2024



«Πολεμάς συνεχώς και αυτό δεν εκτιμάται. Σε κάποιο άλλο σύλλογο ναι αξίζει να είσαι προπονητής. Σε άλλες χώρες μάλιστα το απολαμβάνεις, εδώ σίγουρα όχι! Αποχωρώ γιατί βάζω τη Μπαρτσελόνα πάνω από εμένα» συνέχισε, ενώ δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι επίσημες εκπομπές της Ρεάλ Μαδρίτης «νοθεύουν» το πρωτάθλημα!



«Οι εκπομπές της τηλεόρασης της Ρεάλ Μαδρίτης «νοθεύουν» τον ανταγωνισμό και επηρεάζουν τους διαιτητές. Το είπε και ο Σιμεόνε. Το βλέπουμε, δεν είμαστε χαζοί και απορώ που το δεχόμαστε» ήταν τα λόγια του, ενώ καταφέρθηκε εναντίον της ισπανικής ομοσπονδίας για το βαρύ πρόγραμμα.

🔥 La rajada de Xavi pic.twitter.com/8niuRJpggc — MARCA (@marca) February 2, 2024

«Το πρόγραμμα είναι το χειρότερο δυνατό. Καμία ομάδα στον κόσμο δεν έχει τέτοιο πρόγραμμα. Έχουμε μυϊκούς τραυματισμούς που οφείλονται στην ελάχιστη ξεκούραση, η οποία είναι απαραίτητη για να είσαι ανταγωνιστικός».



Φαίνεται πως κάθε συνέντευξη του Τσάβι θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον από εδώ και στο εξής.

