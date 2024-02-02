Μάνταλος: «Κάτι μου λέει ότι θα κλείσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ»

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός απάντησε σε ερωτήσεις σε Q&A του TikTok της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ. Στο πρώτο μέρος του σχετικού βίντεο που αναρτήθηκε ο Μάνταλος χαρακτήρισε ως το καλύτερο γκολ που έχει πετύχει εκείνο κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό Κυπέλλου το 2016, ενώ ως καλύτερη στιγμή της καριέρας του όλη την περυσινή σεζόν που ολοκληρώθηκε με νταμπλ για την «Ένωση».

Πρωτάθλημα και είσοδος σε ευρωπαϊκό όμιλο ο στόχος του για φέτος, ενώ αποκάλυψε και τις καθημερινές του συνήθειες.

