Ο Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο 10 της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε για μια ακόμη εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά του βρίσκεται ξανά στο Νο 10 της παγκόσμιας κατάταξης.
Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:
- Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.855 βαθμοί
- Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.255
- Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 8.765
- Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 8.310
- Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 5.050
- Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.030
- Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.775
- Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.540
- Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.195
- Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 3.025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.