Ο Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο 10 της παγκόσμιας κατάταξης

Στο νούμερο ένα και πάλι ο Τζόκοβιτς

Τσιτσιπάς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε για μια ακόμη εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά του βρίσκεται ξανά στο Νο 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

  1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.855 βαθμοί
  2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.255 
  3. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 8.765
  4. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 8.310
  5. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 5.050
  6. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.030
  7. Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.775
  8. Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.540
  9. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.195
  10. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 3.025
