Ο Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο 10 της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε για μια ακόμη εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά του βρίσκεται ξανά στο Νο 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.855 βαθμοί Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.255 Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 8.765 Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 8.310 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 5.050 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.030 Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.775 Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.540 Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.195 Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 3.025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

