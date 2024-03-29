Ο Τσάμπι Αλόνσο μένει, πάει για τρεμπλ και πετάει την ταμπέλα της… Νεβερκούπεν

Μετά από πολλά και διαφορετικά σενάρια που ήθελαν τον Τσάμπι Αλόνσο νέο προπονητή των Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα εκείνος και η νυν ομάδα του αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για έναν ακόμη χρόνο.

«Είχα συνάντηση με τους διοικούντες και τον τεχνικό διευθυντή και τους ενημέρωσα ότι θα συνεχίσω στη Λεβερκούζεν. Προσπάθησα να πάρω τη σωστή απόφαση και αισθάνομαι ότι εδώ είναι το μέρος που πρέπει να βρίσκομαι», ανακοίνωσε ο άλλοτε παίκτης των «κόκκινων» και έκλεισε την πόρτα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνει στο Λεβερκούζεν ήταν η διαβεβαίωση της διοίκησης ότι θα διατηρήσει στο ρόστερ όλα τα «αστέρια» όπως ο Φλόριαν Βιρτς, απορρίπτοντας υπέρογκες προτάσεις. Στη συμφωνία υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης του Αλόνσο, που του επιτρέπει το επόμενο καλοκαίρι να αναλάβει τον πάγκο όποιας ομάδας τον προσεγγίσει.

Μετά την επίσημη τοποθέτηση, o 42χρονος προπονητής βάζει πλώρη για την επίτευξη των πρώτων στόχων. Μεγαλύτερος όλων αυτός της Bundesliga που πλησιάζει όλο και περισσότερο, με τη διαφορά από τη δεύτερη Μπάγερν Μονάχου να έχει «εκτοξευθεί» στους 10 βαθμούς.

Έπεται το Κύπελλο Γερμανίας εκεί όπου η Λεβερκούζεν είναι το μεγάλο φαβορί. Σε μονό ημιτελικό αντίπαλος είναι η Φορτούνα Ντίσελντορφ του Χρήστου Τζόλη και της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ είναι αυτό της Καϊζερσλάουτερν με την έκπληξη της φετινής διοργάνωσης Σάαρμπρικεν.

Το «νταμπλ» εντός συνόρων είναι εφικτό, δεν ισχύει όμως το ίδιο για το Europa League. Βέβαια, η φετινή Λεβερκούζεν δεν «κολλάει» πουθενά, αγνοεί τη λέξη «ήττα» και δείχνει ικανή να πανηγυρίσει ευρωπαϊκό τίτλο σε μία «μυθική» χρονιά. Στα προημιτελικά της διοργάνωσης οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τη Γουέστ Χαμ, την ώρα που ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση του τροπαίου είναι… τεράστιος. Λίβερπουλ, Ρόμα, Μίλαν και Μπενφίκα είναι τα μεγάλα ονόματα που πρέπει να ξεπεράσουν για να επιτύχουν το «τρεμπλ».

Στο ιδανικό σενάριο των τριών τίτλων, ο Τσάμπι Αλόνσο θα γράψει μία μοναδική ιστορία. Θα φέρει σε μία χρονιά στο club περισσότερα τρόπαια από όσα έχει συνολικά 120 χρόνια. Η Λεβερκούζεν όχι μόνο δεν έχει γευτεί ποτέ τη χαρά ενός πρωταθλήματος, αλλά στην τροπαιοθήκη της υπάρχουν μόνο δύο κούπες! Αυτή του Κυπέλλου UEFA από το μακρινό 1988 και τον συγκλονιστικό τελικό με την Εσπανιόλ και αυτή του Κυπέλλου Γερμανίας το 1993 στη νίκη με 1-0 επί της Χέρτα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο εκλεκτός για να «σβήσει» μια για πάντα την ταμπέλα της… Νεβερκούπεν!

