Την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν παρακολούθησε ο θρυλικός Τόνι Κούκοτς στη «Σταρκ Αρίνα».



Ο σπουδαίος παλαίμαχος Κροάτης τόνισε πως ο Νάιτζελ Γούλιαμς-Γκος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη (74-69) των «ερυθρόλευκων», ενώ σε ερώτηση για το αν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορούσε να καθίσει σε πάγκο ομάδας του ΝΒΑ, ανέφερε ότι οι «κακομαθημένοι» ΝΒΑers της τωρινής εποχής δεν θα τον άντεχαν!

«Όλοι οι παίκτες είχαν μεγάλη διάθεση να παίξουν καλά, αλλά δεν μπορείς να νικάς συνέχεια. Νομίζω ότι η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο του ματς, καθώς ξέφυγε και στο +13, αλλά μετά έκανε πολλά λάθη. Με την σκληρή του άμυνα, ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή. Μετά, η Παρτίζαν έχασε τον ρυθμό της», δήλωσε αρχικά ο Κροάτης φόργουορντ στο «Sportklub» και πρόσθεσε:«Κατά τη γνώμη μου, ο Γουίλιαμς-Γκος άλλαξε το ματς. Πήρε τα πάντα πάνω του, έβαλε μεγάλα σουτ και καθόρισε το παιχνίδι».«Ίσως να είναι ο κορυφαίος προπονητής, τα τελευταία 20 χρόνια. Ξέρει πολύ καλά το μπάσκετ, από τότε που ήταν γκαρντ στην εθνική ομάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι προπονητής είναι. Αρκετοί παίκτες ήθελαν μόνο να παίζουν, εκείνος ενδιαφερόταν να προπονήσει κιόλας. Δεν έχω αμφιβολία ότι θα μπορούσε να πετύχει στο ΝΒΑ. Με βάση τη γνώση του στο μπάσκετ, σίγουρα μπορεί να πετύχει. Εάν το δεις από την πλευρά της επικοινωνίας του, δεν ξέρω εάν οι Αμερικανοί παίκτες θα μπορούσαν να… επιβιώσουν. Αλλά, αυτό αφορά εκείνους. Οι παίκτες είναι λίγο κακομαθημένοι σήμερα, έτσι το βλέπω εδώ. Όσο περισσότερα χρήματα έχουν, τόσο το λιγότερο μπάσκετ παίζουν».

