Μεντιλίμπαρ: «Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ»

Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης για τα πλέι οφ με την ΑΕΚ πραγματοποίησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για την προετοιμασία στο διάστημα της διακοπής: «Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε στη δράση. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Το τελευταίο μας παιχνίδι ήταν μια καταπληκτική πρόκριση με ανατροπή. Τέτοιες βραδιές κάνουν πάντα πολύ καλό στις ομάδες, όμως χρειαζόμασταν αυτή την διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων για να ξεκουραστούμε μετά από πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα μπαίνουμε ξανά σε ένα διάστημα με συνεχόμενα παιχνίδια, οπότε ήταν καλή για μας αυτή η διακοπή. Ξεκουραστήκαμε, προπονηθήκαμε καλά και αισθανόμαστε πως είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Βέβαια αυτό δεν το ξέρεις ποτέ μέχρι να αρχίσει το πρώτο παιχνίδι και πρέπει να το δεις όταν μπεις στην αγωνιστική δράση, όμως νιώθουμε πολύ καλά».

Για την αγωνιστική σταθερότητα: «Τα τελευταία μας παιχνίδια εκτός έδρας ήταν όλα πολύ καλά. Και με τον ΠΑΟΚ και με την Φερεντσβάρος και με την Μακάμπι παίξαμε σε όλα πολύ καλά και ελπίζουμε σε μια παρόμοια εμφάνιση και τώρα. Ξέρουμε πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα παίξουμε στην έδρα του κάτοχου του τίτλου και πρωτοπόρου αυτή τη στιγμή. Θα είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα. Τους σεβόμαστε αλλά νομίζω πως και αυτοί θα πρέπει να σκέφτονται το ίδιο, πως σέβονται τον Ολυμπιακό. Επομένως πιστεύω πως θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο οποίο ξεκάθαρη πρόθεση μας είναι να κερδίσουμε. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη».

Για το αν θα προσαρμόσει πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας του λόγω του αντιπάλου: «Και γιατί να μην προσαρμοστούν εκείνοι σε μας; Γνωρίζουμε πως πρόκειται για μια ομάδα καλή και πολύ αθλητική. Γνωρίζουμε πως έχει τα θετικά της όμως όπως όλες οι ομάδες έχει και τα μειονεκτήματα της. Όπως γνωρίζουμε εμείς τι καλό μπορεί να κάνει ο αντίπαλος, έτσι γνωρίζουν και αυτοί τι καλό μπορούμε να κάνουμε εμείς. Πιστεύω πως και οι δύο ομάδες θα κάνουν κάποιες προσαρμογές, όμως εμείς δεν αλλάζουμε ποτέ την αγωνιστική μας φιλοσοφία απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Με όλον τον σεβασμό απέναντι στην ΑΕΚ δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό και τώρα».

Για το αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να επισκεφθεί ξανά το ίδιο γήπεδο στο φινάλε της σεζόν: «Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από την ΑΕΚ. Γνωρίζουμε φυσικά πως υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον, στο φινάλε της σεζόν, να επισκεφθούμε ξανά αυτό το γήπεδο και φυσικά αν συμβεί κάτι τέτοιο θα θέλουμε πολύ να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Όμως όλα αυτά είναι πάρα πολύ μακρινά τώρα. Όλη η σκέψη μας και όλη η συγκέντρωση μας βρίσκεται στο παιχνίδι της Κυριακής».

