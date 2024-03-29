Ιταλικές σειρήνες για Παυλίδη: Στο στόχαστρο Μίλαν, Νάπολι, Λάτσιο και Μπολόνια

Η… μισή Serie A τσεκάρει τον Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το δημοσίευμα των τελευταίων ημερών που τον συνέδεσε με τη Σεβίλλη.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της«tuttosport» αναφέρει ότι οι Μίλαν, Νάπολι, Λάτσιο και Μπολόνια έχουν στο στόχαστρό τους τον 25χρονο επιθετικό, εξετάζοντας μάλιστα σοβαρά το ενδεχόμενο επίσημης πρότασης για την απόκτησή του.

Ο Παυλίδης πραγματοποιεί τρομερή χρονιά με τη φανέλα της Άλκμααρ, με 27 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

