Ιταλικές σειρήνες για Παυλίδη: Στο στόχαστρο Μίλαν, Νάπολι, Λάτσιο και Μπολόνια

Ιταλικές σειρήνες για Παυλίδη: Στο στόχαστρο των Μίλαν, Νάπολι, Λάτσιο και Μπολόνια

Στη λίστα τεσσάρων ιταλικών ομάδων (Μίλαν, Νάπολι, Λάτσιο, Μπολόνια) βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης σύμφωνα με την «tuttosport».  

Η… μισή Serie A τσεκάρει τον Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το δημοσίευμα των τελευταίων ημερών που τον συνέδεσε με τη Σεβίλλη.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της«tuttosport» αναφέρει ότι οι Μίλαν, Νάπολι, Λάτσιο και Μπολόνια έχουν στο στόχαστρό τους τον 25χρονο επιθετικό, εξετάζοντας μάλιστα σοβαρά το ενδεχόμενο επίσημης πρότασης για την απόκτησή του.

Ο Παυλίδης πραγματοποιεί τρομερή χρονιά με τη φανέλα της Άλκμααρ, με 27 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

