Ο Ρομέρο έβαλε ξανά… φωτιά για Μέσι-Μπαρτσελόνα

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα την τελευταία ώρα στο twitter τα οποία κάνουν λόγο για τη μεγάλη επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα!



Μάλιστα, όπως αναφέρει και ο έγκυρος δημοσιογράφος Χεράρδ Ρομέρο οι «μπλαουγκράνα» θα συμφωνήσουν με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να επιστρέψει στο… σπίτι του προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο, μέχρι το 2025.



Να θυμίσουμε ότι το συμβόλαιο του Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον ίδιο να μην επιθυμεί να συνεχίσει στον γαλλικό σύλλογο.



🚨🚨| BREAKING: There is now a 60% chance of Leo Messi returning to FC Barcelona this summer!@gerardromero [🎖️] pic.twitter.com/F9QQxXD1zO