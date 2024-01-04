Παναθηναϊκός: Τα τρία μεταγραφικά…βίτσια, του άκαμπτου Φατίχ Τερίμ

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του NETFLIX, “Φατίχ Τερίμ ο αυτοκράτορας”, θα αποκρυπτογραφήσει αρκετές πτυχές τις ιδιοσυγκρασίας του έμπειρου Τούρκου τεχνικού. Δεν θα πέσει από τα σύννεφα για παράδειγμα για την παρουσία του Φικάι στα στόπερ. Όχι γιατί επί της ουσίας ξεκαθάρισε στην παρουσίαση του ότι γουστάρει να δίνει ευκαιρίες στο νέο αίμα. Αλλά έχει μια αδυναμία στα ταλέντα. Το απέδειξε όταν ο ίδιος όργωσε …την επαρχία στην Τουρκία για να συνθέσει την Εθνική για τους Μεσογειακούς αγώνες που έφτασε σε θρίαμβο.

