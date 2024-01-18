Ο Μόρτεν Κρογκ σφυρίζει στο Άρης-Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής

Με διαιτητή τον Μόρτεν Κρογκ θα διεξαχθεί το Άρης-Ολυμπιακός.



Η ΚΕΔ όρισε τον (α’ κατηγορίας) Δανό στο σημαντικότερο παιχνίδι για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Κρογκ είχε διευθύνει φέτος (14/12/2023) το Ολυμπιακός-Μπάτσκα Τόπολα 5-2 για το Europa League, ενώ ήταν επίσης στο Χάιντουκ Σπλιτ-ΠΑΟΚ 0-0 (10/08/2023) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.



Επίσης, την τρέχουσα περίοδο σφύριξε στο Γιουνγκ Μπόις-Μάντσεστερ Σίτι 1-3 για τους ομίλους του Champions League, αλλά και στο Λίβερπουλ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ 2-0 για τους ομίλους του Europa League. Επίσης, διηύθυνε το ΜΠΑΤΕ-Άρης Λεμεσού 3-5 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.



Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Ντένις Ράσμουσεν και Βίκτορ Σκίτε, 4ος θα είναι ο Φωτιάς, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Γιόνας Χάνσεν.



Κατά τ’ άλλα, στο Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου, στο Βόλος-ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Κατσικογιάννης, ενώ το Ατρόμητος-ΑΕΚ θα διευθύνει ο Ευαγγέλου.



Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής



Σάββατο, 20/1

Λαμία - Κηφισιά (17:30), Διαιτητής: Διαμαντόπουλος, Βοηθοί: Σινιωράκης, Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Κουμπαράκης, Πετρόπουλος



ΠΑΣ Γιάννινα - Πανσερραϊκός (19:00), Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Στάικος, Κορώνας, Τέταρτος: Τσιάρας, VAR: Τσαγκαράκης, Χριστακόγλου



ΟΦΗ - Παναιτωλικός (20:00), Διαιτητής: Γκορτσίλας, Βοηθοί: Κολλιάκος, Τοροσιάδης, Τέταρτος: Βάτσιος, VAR: Τσακαλίδης, Πάτρας



Κυριακή, 21/1



Βόλος - ΠΑΟΚ (16:00), Διαιτητής: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος, Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας, Τέταρτος: Τζήλος, VAR: Ζαμπαλάς και Κωνσταντίνου



Ατρόμητος - ΑΕΚ (17:30), Διαιτητής: Ευαγγέλου Άγγελος, Βοηθοί: Δημητριάδης και Κούλα, Τέταρτος: Περράκης, VAR: Πολυχρόνης και Κωσταράς



Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης (19:30), Διαιτητής: Παπαπέτρου Αναστάσιος, Βοηθοί: Καραγκιοζόπουλος και Παπαδάκης, Τέταρτος: Γκάμαρης, VAR: Τσέτσιλας και Νικολαΐδης



Άρης - Ολυμπιακός (20:30), Διαιτητής: Χασάν Μόρτεν Κρογκ, Βοηθοί: Ράσμουνσεν και Σκίτε, Τέταρτος: Φωτιάς, VAR: Χάνσεν και Μπούξμαουμ

