Αθανασίου: «Πήρε τεράστια ώθηση για τη συνέχεια ο Παναθηναϊκός – Θα παίξει… παντού αν χρειαστεί ο Κώτσιρας»

Για επική πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Φάληρο η οποία μπορεί να του δώσει… φτερά σε επίπεδο ψυχολογίας στη συνέχεια, έκανε λόγο ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ήταν μια επική πρόκριση του Παναθηναϊκού σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, όχι επειδή απέκλεισε τον Ολυμπιακό αλλά γιατί έφτασε στη ρεβάνς με πέντε απουσίες, με άλλα προβλήματα που προκύπτουν στο ματς, όταν ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει το ματς με 11άδα που δεν θα δούμε ποτέ ξανά, τελικά κατάφερε να βρει την συνθήκη να διεκδικήσει την πρόκριση μέχρι το τέλος και να την πάρει. Έδειξε μια τρομερή ψυχραιμία στα πέναλτι, πλην Μλαντένοβιτς, ο Λοντίγκιν έπιασε ένα φοβερά κρίσιμο. Το ματς χωρίζεται σε δύο μέρη. Μέχρι το 90’ είδαμε ένα πολύ κακό ποιοτικά ντέρμπι, αλλά σε αυτή την συνθήκη κατάφερε ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει τέσσερις ευκαιρίες, που δεν είχε ο Ολυμπιακός, είχε μόνο μια. Ο Πασχαλάκης ήταν ο κύριος λόγος που έμεινε εντός πρόκρισης. Η παράταση ήταν μια άλλη εικόνα, με τα προβλήματα που είπαμε. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ψυχή σε αυτό το διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί μια ομάδα να ανταποκριθεί στις συνθήκες που της παρουσιάζονται. Δίνει τεράστια ώθηση, αυτοπεποίθηση και ψυχολογία για τη συνέχεια, αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται ένα δέσιμο πίστης και αποτελεσμάτων και ότι, αυτός που ήρθε εδώ είναι ικανός να μας οδηγήσει», είπε μεταξύ άλλων.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού χαρακτήρισε MVP των «πράσινων» τον Κώτσιρα, που, «αν χρειαστεί θα παίξει σε… όλες τις θέσεις» καθώς «δεν γίνονται αυτά που κάνει στα τελευταία παιχνίδια, ενώ χθες ήταν φανταστικός ακόμα και σε δημιουργικό ρόλο, με τακουνάκι και κάθετη» και έκανε ειδική μνεία σε Αράο-Λοντίκγιν.

Ενώ ο Αθανασίου επισήμανε ότι περιμένουμε να δούμε το πότε ακριβώς θα έρθει στον Παναθηναϊκό ο Μπακασέτας, πως μέσα στο επόμενο 48ώρο θα ολοκληρωθούν οι αποκτήσεις των Ούγκο-Ντραγκόφσκι και ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα προκύψει και άλλη μια μεταγραφική κίνηση.

