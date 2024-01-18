«Τρέλα» του Τούρκου σπίκερ για την πρόκριση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, λυγίζοντας τον Ολυμπιακό στα πέναλτι (7-6) μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όπως είναι λογικό, η επιτυχία αυτή επί του «αιώνιου» αντιπάλου πανηγυρίστηκε δεόντως από τον οργανισμό και τους φιλάθλους του «τριφυλλιού», πολλοί εκ των οποίων βρέθηκαν τα ξημερώματα στον Πύργο των Αθηνών προκειμένου να αποθεώσουν την αποστολή της ομάδας και τους παίκτες του Φατίχ Τερίμ

