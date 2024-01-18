Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Τρέλα» του Τούρκου σπίκερ για την πρόκριση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα πέναλτι επί του Ολυμπιακού, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και Τούρκος σπίκερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, λυγίζοντας τον Ολυμπιακό στα πέναλτι (7-6) μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όπως είναι λογικό, η επιτυχία αυτή επί του «αιώνιου» αντιπάλου πανηγυρίστηκε δεόντως από τον οργανισμό και τους φιλάθλους του «τριφυλλιού», πολλοί εκ των οποίων βρέθηκαν τα ξημερώματα στον Πύργο των Αθηνών προκειμένου να αποθεώσουν την αποστολή της ομάδας και τους παίκτες του Φατίχ Τερίμ

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark