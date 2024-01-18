«Μπαμ» με Όστιν Χόλινς η ΑΕΚ Betsson

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ Betsson που απέκτησε ως το τέλος της σεζόν τον Όστιν Χόλινς.

Ο 32χρονος άσος, που αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3», αποχώρησε μετά από συμβόλαιο πέντε εβδομάδων από την Ζαλγκίρις, ενώ διαθέτει πλούσια εμπειρία από την Ευρωλίγκα έχοντας αγωνιστεί σε Ζενίτ, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι. Συνολικά σε 120 ματς στην Ευρωλίγκα μετρά 7,4 πόντους (33,9% στα τρίποντα), 1,7 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18:25 κατά μέσο όρο.

Φέτος στο σύντομο πέρασμά του από την Ζαλγκίρις ο έμπειρος άσος μέτρησε 8 συμμετοχές με 3,9 πόντους και 1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Ο Χόλινς θα πάρει τη θέση του Ρίκι Λίντο, ενώ πλέον, με την επιστροφή του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας τον Φεβρουάριο, το ρόστερ θα αριθμεί οκτώ ξένους και κάποιος θα πρέπει να αποχωρήσει (με επικρατέστερο τον Λάνγκστον Χολ).

Η ανακοίνωση:

H AEK BETSSON BC ανακοινώνει την απόκτηση του Όστιν Χόλινς (Austin Hollins, 32 χρ., 1μ.93).

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Όστιν Χόλινς γεννήθηκε στο Τσάντλερ, της Αριζόνα, στις 8 Νοεμβρίου 1991.

Ο Αμερικανός αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, κατακτώντας το πρωτάθλημα στην τελευταία του χρονιά, όντας μάλιστα και ο MVP της σεζόν.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Γαλλία, το 2014, φορώντας τη φανέλα της Denain Voltaire για δύο συνεχόμενες χρονιές, με μέσο όρο 11.3 πόντους. Το 2016, μετέβη στη Φινλανδία, για λογαριασμό της Kauhajoki, καταγράφοντας 16.6 πόντους σε 47 συμμετοχές.

Για την επόμενη διετία, αγωνίστηκε στη Γερμανία. Το πρώτο έτος, στους GIESSEN 46ers (12 πόντοι μ.ο.) και το επόμενο στη Ράστα Βέχτα (17 πόντοι μ.ο.), πριν γίνει κάτοικος Ρωσίας. Στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ο Χόλινς έμεινε για δύο αγωνιστικές χρονιές. Τη σεζόν 2019-2020, σκόραρε 11,6 πόντους, σε πρωτάθλημα και Euroleague, ενώ την επόμενη είχε 8.5 πόντους.

Το 2021 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο κατέκτησε τρία τρόπαια (Πρωτάθλημα Σερβίας, Αδριατικής Λίγκα, Κύπελλο Σερβίας), με 9.5 πόντους μέσο όρο.

Τη σεζόν 2022-2023 βρέθηκε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατακτώντας το πρωτάθλημα στο Ισραήλ. Την εφετινή περίοδο αγωνίστηκε με ολιγοήμερο συμβόλαιο στη Ζαλγκίρις.

