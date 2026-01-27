Λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για ανταλλαγές στο ΝΒΑ (5 Φεβρουαρίου), συνεχίζονται τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Μαρκ Σπίαρς ανέφερε στο ESPN πως «… πιστεύω πως ο Γιάννης έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς» εκτιμώντας πως θα αποχωρήσει από το Μιλγουόκι προτού επιστρέψει στη δράση από τον τελευταίο τραυματισμό του, για τον οποίο οι Μπακς δεν έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα αποθεραπείας.

Την ίδια ώρα, ο Χένρι Άμποτ, του TrueHoops, ανέφερε ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες ο 31χρονος σούπερ σταρ λίγο έλειψε να απολύσει τον ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, επειδή δεν του έχει βρει ακόμη τρόπο να φύγει από τους Μπακς. Μάλιστα ισχυρίστηκε πως τον προσέγγισε ο ατζέντης του Λεμπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ. Πάντως ο Σαράτσης παραμένει εκπρόσωπος του Greek Freak και συμμετέχει στις όποιες επαφές για το μέλλον του.

«Ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον μακροπρόθεσμο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να τον κάνει trade από τους Μπακς. Η αποχώρηση από το Μιλγουόκι είναι σίγουρη και σε αυτό συμφωνούν όλοι όσοι μίλησα. Είτε τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είτε το καλοκαίρι, οι Μπακς και ο σταρ τους ξέρουν ότι θα τελειώσει σύντομα. Καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φανεί κακή στα μάτια του κοινού. Και έτσι όλοι προσποιούνται ότι ο γάμος είναι εντάξει, ενώ στην πραγματικότητα το διαζύγιο είναι σίγουρο», αναφέρει.

Οι Μπακς είναι στην ενδέκατη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 18-26 και μακριά από τα play in (οι δέκατοι Χοκς έχουν 23-25). Ο 31χρονος σούπερ σταρ, που έχει συμβόλαιο ως το 2027, μετρά φέτος 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 29,2 λεπτά κατά μέσο όρο.

