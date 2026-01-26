H Εριέττα Κούρκουλου ανακοίνωσε το κλείσιμο του Κέντρου Φυσικού Τοκετού

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Κέντρου Φυσικού Τοκετού (The Birth Center).

Όπως γνωστοποίησε το Κέντρο Φυσικού Τοκετού περνά σε περίοδο παύσης λειτουργίας στο πλαίσιο επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων του και οργανωτικής αναδιάρθρωσης.

Για το προσεχές διάστημα, το The Birth Center δεν θα πραγματοποιεί φυσικούς τοκετούς στις εγκαταστάσεις του.

Αναλυτικά όσα είπε σε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram:

«Καλησπέρα σε όλους. Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρή δουλειάς, πραγματικής αφοσίωσης και πίστης σε ένα πολύ σπουδαίο όραμα, δυστυχώς καλούμαι να ανακοινώσω το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα.

Αυτή η απόφαση είναι μία απόφαση που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα. Δυστυχώς δε μου αφήνεται πλέον καμία άλλη επιλογή. Το μοντέλο, το συγκεκριμένο, έχει αποδειχθεί μη βιώσιμο, βάσει των δεδομένων συνθηκών που επικρατούνε σήμερα στη χώρα μας. Εγώ μέχρι και από πριν λίγες μέρες, ήμουν διατεθειμένη να δώσω χρόνο, τον χρόνο που θεωρούσα ότι χρειαζόταν το συγκεκριμένο εγχείρημα για να ορθοποδήσει. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό λόγω των εσωτερικών μας συνθηκών, πράγμα το οποίο με λυπεί πραγματικά και ειλικρινά.

Οπότε εδώ είμαστε, σε μία πολύ δύσκολη στιγμή και ημέρα για όλους μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι αποδέχομαι και παραδέχομαι το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί στην αποτυχία αυτού του project, γιατί είναι και μία προσωπική μου αποτυχία.

Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τις γυναίκες που περίμεναν πώς και πώς να γεννήσουν στο κέντρο μας και να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μια αποτυχία του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας. Το μαιοκεντρικό μοντέλο φροντίδας και ο σεβασμός στον τοκετό της γυναίκας είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια ανάγκη η χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζω με κάθε τρόπο να στηρίζω και μακάρι να μου δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνω κάτι παρόμοιο εντός μαιευτηρίου, είτε αυτό είναι ένα ιδιωτικό είτε ένα δημόσιο μαιευτήριο.

Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αγκαλιαζόταν πολύ πιο εύκολα από την ελληνική κοινωνία. Να σας ευχαριστήσω όλους για την πίστη σας, για τη θετική σας ενέργεια, για το πόσο αγκαλιάσατε αυτό το εγχείρημα από την πρώτη ημέρα. Ήτανε πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη στην υλοποίηση του project και να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας».

Τι είναι το Birth Center

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, τo The Birth Center, είναι το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού, πρωτοβάθμια δομή υγείας που προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα στις γυναίκες ώστε να γεννήσουν με φυσικό τοκετό εντός ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, βιώνοντας την εμπειρία του τοκετού όπως την ονειρεύονται.

«Ονομάζομαι Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση και δεν έχω καμία σχέση με τη μαιευτική. Όμως η Κατερίνα Γεωργακούλα, συνιδρύτρια και ανεξάρτητη μαία, υποστηρίζει εδώ και χρόνια εκατοντάδες γυναίκες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό τους. Το The Birth Center γεννήθηκε από ένα κοινό μας όνειρο: τη δημιουργία του πρώτου Ανεξάρτητου Κέντρου Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα. Τρία χρόνια μετά, με τη βοήθεια ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτό το όραμα, καταφέραμε να το κάνουμε πραγματικότητα.

Αν και δεν έχω τη γνώση να συμβάλλω άμεσα στην καθημερινή λειτουργία του κέντρου, αποφασίσαμε να αναλάβω την αποτύπωση της ιστορίας μας, εδώ, στην οθόνη. Η ιδέα ξεκίνησε στον πέμπτο μήνα της πρώτης μου εγκυμοσύνης, όταν αποφάσισα ότι ήθελα να γεννήσω “διαφορετικά”. Δεν ήθελα μια μηχανική προσέγγιση στον τοκετό, σαν να είναι κάθε τοκετός ίδιος. Γιατί κανένας τοκετός δεν είναι ίδιος, όπως καμία γυναίκα δεν είναι ίδια», αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Κούρκουλου- Λάτση.

