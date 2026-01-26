Γενηδουνιάς στον bwinΣΠΟΡ FM: «Μεγάλη η επιτυχία, δεν μας περισσεύουν τα μετάλλια»

Ιστορία έγραψε το βράδυ της Κυριακής (25/01) η Εθνική πόλο Ανδρών, η οποία συνέτριψε με σκορ 12-5 την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου και κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.



Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της «γαλανόλευκης» ήταν ο Ντίνος Γενηδουνιάς, ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και συνομίλησε με τους Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο για τη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από τη Σερβία.

Ο 32χρονος αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία του μεταλλίου, στα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτό, αλλά και στο παρόν και το μέλλον του ελληνικού πόλο.



Aναλυτικά όσα είπε:



Για την κατάκτηση του μεταλλίου: «Ήταν ο μεγάλος στόχος μετά από τόσες αποτυχημένες προσπάθειες, ειδικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θέλαμε άλλο χρώμα, όμως δεν είμαστε αχάριστοι, δεν μας περισσεύουν τα μετάλλια. Είναι μεγάλη επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση».



Για το ότι οι διεθνείς έδειξαν ότι ήθελαν κάτι παραπάνω: «Στοχεύαμε πιο ψηλά, όπως ξεκίνησε το τουρνουά. Κάναμε έναν κακό ημιτελικό απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, η Ουγγαρία έχει μεγάλη παράδοση. Άμα τους αφήσεις να πάρουν αυτοπεποίθηση θα σε σκοτώσουν. Ίσως να μας έκανε κακό ότι θεωρούμασταν φαβορί, υπήρχε ένα έξτρα βάρος. Όποτε έχουμε καταφέρει κάτι, το έχουμε καταφέρει ως αουτσάιντερ και με χαμηλούς τόνους. Είναι κάτι που το πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τις άλλες ομάδες, αλλά πρέπει να το δείχνουμε όταν έχει σημασία».



Για το τι έλειψε για το πρώτο σκαλί του βάθρου: «Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί, πιο έτοιμοι, να πιάσουμε τον αντίπαλο από τον λαιμό που λέμε. Νομίζω αν έπρεπε ένα πράγμα να βελτιώσουμε είναι όταν μπαίνουμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι να είμαστε αποφασισμένοι να παίξουμε άμυνα και να προστατέψουμε τον τερματοφύλακά μας, όπως χθες με την Ιταλία».



Για τη διαφορά στις υποδομές σε σχέση με άλλες χώρες: «Έχουμε το ΟΑΚΑ και το Παπαστράτειο, αλλά δεν υπάρχουν οι συνθήκες που θες για μία ομάδα που έχει φέρει τέτοιες επιτυχίες. Θα θέλαμε κάτι πιο βοηθητικό, να πηγαίνουμε στην προπόνηση και να είμαστε άνετα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, έχουμε συνηθίσει έτσι, αλλά σίγουρα θα ήταν καλό στο μέλλον η Εθνική πόλο να αποκτήσει τον δικό της χώρο. Είναι λίγες οι πισίνες σε καλή κατάσταση».



Για την τρομερή αντίδραση κόντρα στην Ιταλία: «Ήταν και χρέος μας, δεν αποτύχαμε, απλά δεν πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο. Όλοι καταλάβαμε πόσο σημαντικό θα ήταν για την ελληνική υδατοσφαίριση να πάρουμε το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και νομίζω φάνηκε από την αρχή».



Για το Παγκόσμιο του 2027 στη Βουδαπέστη: «Οι στόχοι παραμένουν ίδιοι, έχουμε θέσει από μόνοι μας τον πήχη ψηλά. Αυτή τη φορά πρέπει να κρατήσουμε πιο μικρό καλάθι. Θα πρέπει να συζητάμε για το χρυσό όταν το κατακτήσουμε».



Για την Εθνική Πόλο Γυναικών: «Έχουν μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα ανέβουν στο βάθρο, είναι μία μεγάλη πρόκληση».



Ακούστε τη συνέντευξη του Ντίνου Γενηδουνιά:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.