Σημαντικό πλήγμα για τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες λόγω τραυματισμού στη γάμπα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ τραυματίστηκε στην ήττα της περασμένης Παρασκευής (23/01) από τους Ντένβερ Νάγκετς και αμέσως μετά το παιχνίδι είχε εκτιμήσει ο ίδιος ότι πρόκειται για θλάση στη γάμπα, προβλέποντας απουσία 4 έως 6 εβδομάδων. Κάτι που, όπως φαίνεται, επιβεβαιώνεται πλήρως.

Μάλιστα, τη Δευτέρα (26/01), ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, εξήρε τον Γιάννη για τη σωστή διάγνωση που έκανε μόνος του, μετά και τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας. «Έκανε εξαιρετική δουλειά διαγιγνώσκοντας μόνος του τον τραυματισμό», είπε και συνέχισε:

«Η μαγνητική έδειξε ακριβώς αυτό που πιστεύαμε. Πρόκειται για θλάση στη γάμπα και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής. Ελπίζουμε να επιστρέψει νωρίτερα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα».

Τη φετινή σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί ακόμη μία εντυπωσιακή χρονιά και μετράει κατά μέσο όρο 28,0 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη των Μπακς και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ωστόσο, η απουσία του αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο το Μιλγουόκι, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 18–26, εκτός ζώνης play-in, με τον κίνδυνο να μείνει εκτός postseason να είναι πλέον ιδιαίτερα ορατός αν δεν βελτιωθούν άμεσα τα αποτελέσματα.

