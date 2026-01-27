Ολυμπιακός: Αναχώρηση για Άμστερνταμ και μεταγραφικές εξελίξεις

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί σε λίγες ώρες για την Ολλανδία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα πετάξει στις 10:30, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ορτέγα στις 19:00 και προπόνηση μία ώρα αργότερα στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

Η ενδεκάδα: Ίδιος κορμός, Ελ Κααμπί στην κορυφή

Όλα δείχνουν πως ο Βάσκος τεχνικός προσανατολίζεται να διατηρήσει τους δέκα παίκτες που αγωνίστηκαν απέναντι στη Λεβερκούζεν, με μοναδική αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης, όπου αναμένεται να ξεκινήσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Συγκεκριμένα, το αρχικό σχήμα στο αυριανό ματς θα αποτελέσουν οι: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα – Έσε, Μουζακίτης – Ζέλσον, Ροντινέι – Τσικίνιο και Ελ Κααμπί

Κλίμα πίστης και αυτοπεποίθησης

Το κλίμα στην ομάδα είναι διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενες ευρωπαϊκές εξόδους. Στα αποδυτήρια υπάρχει πίστη πως ο Ολυμπιακός μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερος από αυτόν που αντιμετώπισε τη Λεβερκούζεν, όχι γιατί υποτιμάται ο Άγιαξ, αλλά επειδή οι παίκτες πιστεύουν στις δυνατότητές τους και στη δουλειά που γίνεται. Η αίσθηση είναι πως η ομάδα έχει ωριμάσει αγωνιστικά και ψυχολογικά, με τους «ερυθρόλευκους» να ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ό,τι τους αναλογεί.

Στην Ολλανδία και ο Αντρέ Λουίς – «έπεται συνέχεια»

Παράλληλα με το αγωνιστικό σκέλος, μεταγραφικές εξελίξεις τρέχουν. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στην Ολλανδία θα βρεθεί και ο Αντρέ Λουίς, μετά τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την πλευρά του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο 4,5 ετών με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η υπόθεση του 23χρονου ακραίου δεν κλείνει τον μεταγραφικό κύκλο. Η επόμενη υπόθεση που απασχολεί έντονα τον Ολυμπιακό αφορά την ενίσχυση στον άξονα, με την αναζήτηση χαφ να παραμένει ενεργή. Την ίδια στιγμή, ο αποκλεισμός του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από την αποστολή του αγώνα με τον Άγιαξ δημιουργεί νέα δεδομένα και στο θέμα του επιθετικού, με όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά ενόψει της τελικής ευθείας της μεταγραφικής περιόδου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.